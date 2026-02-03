Норвежкият парламент гласува запазване на монархията, въпреки скандалите около принцесата и Джефри Епстийн

Норвежкият парламент гласува за запазване на монархията. 141 от 169 членове гласуваха „за“, докато 26 гласуваха „против“, съобщават норвежките медии. За установяване на република е необходимо мнозинство от две трети в Стортинга.

Поддръжниците на монархията твърдят, че институцията носи стабилност, тъй като стои над партийната политика, и че е служила добре на Норвегия от обявяването на независимостта ѝ от Швеция през 1905 година. Привържениците на републиката посочват, че политическата власт така или иначе е в ръцете на избрания парламент и правителството и добавят, че наследствените привилегии на кралското семейство нямат място в едно демократично общество.

Гласуването се проведе на фона на няколко скандала около кралското семейство и спада в неговата популярност.

Делото срещу 29-годишния Мариус Борг Хьойби, син на престолонаследницата Мете-Марит, започна в Осло на 3 февруари. Той е обвинен в 38 престъпления, включително четири обвинения за изнасилване, и е изправен пред до 10 години затвор.

В същото време около майка му избухна скандал след публикуването в САЩ на поредна партида документи от делото на Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления. Оказа се, че Мете-Марит има по-тесни връзки с Епстийн, отколкото се предполагаше преди.

Според медийни съобщения , от 2011 г. насам Епстийн и принцеса Мете-Марит поддържат интимна и сърдечна кореспонденция . Мете-Марит преди това е твърдяла, че е прекъснала връзките си с Епстийн през 2013 г., когато е осъзнала, че Епстийн се опитва да се „възползва“ от връзката си с кралското семейство. Документи обаче показват, че кореспонденцията им е продължила до лятото на 2014 г.

Норвежкото кралско семейство заяви на 30 януари, че престолонаследницата не е била наясно с мащаба и естеството на престъпленията на Епстийн.

Мете-Марит бе разкритикувана вчера от министър-председателя, който заяви, че тя е проявила лоша преценка, поддържайки контакти с Джефри Епстийн.

Социологическо проучване, проведено вчера за норвежкия всекидневник "Верденс ганг", показва, че 61% от норвежците подкрепят запазването на монархията – спад спрямо 72% миналата година. Подкрепата за република е нараснала с 10 процентни пункта до 27%, сочат резултатите, публикувани днес.

На въпроса дали Мете-Марит трябва да стане следващата кралица на Норвегия 44% от анкетираните са отговорили с „не“, 33% – с „да“, а останалите не са изразили мнение. Проучването е направено сред 1014 души от социологическия институт "Инфакт".

Отделно, днес пред съда се изправи Мариус Хьойби – 29-годишният син на Мете-Марит от предишна връзка. Той е обвинен в изнасилване, домашно насилие, нападение и притежание на наркотици. През уикенда той отново бе арестуван по подозрение за други престъпления.