Защо турски инвеститори избират гръцкия пазар на имоти

Турските инвеститори все по-често се обръщат към пазара на недвижими имоти в Гърция

Турските купувачи наливат пари в гръцки имоти, тъй като високата инфлация у дома тласка инвеститорите да търсят стабилност и пребиваване в ЕС чрез гръцката програма „Златна виза“.

Инвестиционната активност на турските купувачи в гръцки имоти се е увеличила през последните години, до голяма степен поради икономическия натиск върху Турция, като инфлацията надхвърля 30%, пише To Vima.

Турските инвеститори все по-често се обръщат към пазара на недвижими имоти в Гърция като сигурно убежище срещу постоянно високата инфлация у дома, пренасочвайки капитали в чужбина, за да запазят стойността на активите.

Инвестиционната активност на турските купувачи в гръцки имоти се е увеличила през последните години, до голяма степен поради икономическия натиск върху Турция, като инфлацията надхвърля 30%. Тъй като спестяванията губят покупателна способност, много инвеститори търсят алтернативи, а придобиването на имоти се очертава като една от най-атрактивните опции.

Според данни на централната банка на Турция, турските инвестиции в недвижими имоти в чужбина са достигнали 2,4 милиарда долара през първите 11 месеца на 2025 г., което е 26% увеличение на годишна база. Покупките на имоти достигнаха пик през август с 288 милиона долара, докато през януари беше регистриран най-нисък обем от 144 милиона долара.

Байрам Текче, президент на Асоциацията на износителите на услуги за недвижими имоти, заяви пред Анадолската агенция, че Обединените арабски емирства и Гърция в момента оглавяват списъка с предпочитани дестинации за турските купувачи, следвани от Съединените щати и Обединеното кралство.

Текче отбеляза, че Гърция е особено привлекателна за инвеститори, търсещи надежден „План Б“, заедно със свобода на движение в Европа. Чрез програмата „Златна виза“ на страната и силния ѝ туристически сектор, инвестициите в имоти могат да осигурят разрешения за пребиваване в ЕС и безвизов достъп в Шенгенското пространство.

Данните от гръцкото министерство на миграцията, включително данни до декември, показват, че икономическата и геополитическата несигурност продължават да стимулират търсенето. Разрешенията за пребиваване, издадени на турски граждани, са се увеличили с 15,9%, като турските инвеститори вече притежават 3291 разрешения.