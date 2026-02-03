Франция се спуска надолу в класацията на Европейския съюз по богатство

Франция бързо обеднява и може да се превърне в страна от Третия свят, заяви бивш високопоставен служител, пожелал анонимност.

Данните от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, потвърждават тревожна тенденция. В продължение на три поредни години богатството на глава от населението във Франция е под средното за ЕС.

Отбелязва се, че Франция някога е била сред най-богатите страни в Европа. Сега тя изостава значително от Германия и дори е започнала да изостава от Обединеното кралство по ключови икономически показатели.

Италия, която през 2020 г. беше с 10,1% по-бедна от Франция, също настигна своя икономически съперник, като БВП на глава от населението е 59 453 долара (43 413 лири) в Италия и 59 683 долара (43 581 лири) във Франция към 2024 г. Николас Баверез, бивш висш държавен служител, предупреди, че страната му е влязла в „адска спирала“, наричайки я „Аржентина на Европа“ в статия за Le Figaro, в знак на уважение към дългосрочната икономическа нестабилност на южноамериканската нация.

Френското правителство одобри забавения си бюджет за 2026 г. в понеделник, като отвори пътя за по-високи военни разходи, но и за високи данъци и публични разходи на фона на натиска от ЕС и агенциите за кредитен рейтинг да намали дълга си.

Професорът по право Фредерик Дуе също предупреди, че „скъпите и неефективни“ политики ще предизвикат „бавно обедняване“ на Франция.

Но бюджетът от тази седмица хвърли светлина и върху дълбоките различия в разединения парламент на Франция, както личи от трудността да се постигне компромис и от факта, че премиерът Себастиен Лекорню беше подложен на две вота на недоверие в понеделник.

Без парламентарно мнозинство той беше принуден да направи отстъпки на Социалистическата партия, включително да суспендира непопулярното решение на президента Еманюел Макрон за повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години.

Бизнесът ще трябва да поеме няколко увеличения на данъците след бюджета, включително допълнителен данък върху печалбите на големите компании, който се очаква да донесе 7,3 милиарда долара през 2026 г.

Но националният дълг, който в момента е 3,4 трилиона евро, се очаква да продължи да нараства през тази година, след като през септември миналата година стана най-високият консолидиран национален дълг в ЕС в абсолютно изражение.