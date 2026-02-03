Инж. Георги Златев, основател на Мото академия: Мотоциклетите са все по-съвършени, но егото на моториста може да е фатално

При 200 км/ч автомобилистът не може да види навреме изпреварващия го моторист

Навъртането на километри не гарантира добри умения

Един ден професионално обучение замества цял сезон на пътя

За последните 5 години над 170 мотористи са загубили живота си по пътищата, повече от 2000 са били ранени. Голяма част от загиналите и пострадалите са млади хора, увлечени от бързите скорости, със самочувствието, че са опитни и не може да им се случи нищо на пътя. От март започва новият мотосезон и още младежи ще излязат по пътищата. Как водачите на две колела да станат безопасни и за себе си, и за другите, разговаряме с инж. Георги Златев.

- Г-н Златев, кой е виновен за трагичните инциденти с мотоциклети - мотористите, пътните условия или другите участници в движението?

- Наистина цифрите са стряскащи, но нищо не може да опише промяната в живота на семействата на пострадалите. Голяма част, както показва статистиката на МВР, са „самокатастрофирали“. Това често означава, че тези водачи са надценили възможностите на мотоциклета, своите умения или не са взели предвид особеностите на пътната обстановка. Също голям бич за мотоциклетистите са нерегламентираните обратни завои, които предприемат водачите на автомобили, както и други техни маневрите без мигач. Това са едни от основните причини за инциденти с мотористи в населените места. Пътните условия са еднакви за всички участници в движението. За съжаление, по-тежките

инциденти стават на участъци с добра настилка, добра видимост и характеристики на пътя, позволяващи по-висока скорост. Като говорим за вина, нещата рядко са еднозначни - обикновено е комбинация от „хора - пътища, автомобили, в случая мотори“, като неслучайно хора е в началото. Според мен публичният дебат е повече фокусиран върху инфраструктурата и ролята на държавата, а човешкият фактор, уменията на хората зад волана, често са подценявани. Вярвам, че поне една трета от фаталните инциденти биха могли да бъдат избегнати при повече инвестиции в умения за шофиране преди или след получаване на шофьорска книжка.

- Самонадеяността е присъща младите. Грешка ли е веднага, след като са взели книжка, да яхват мощни мотори?

- Не само младите са самонадеяни и, слава Богу, не всички млади са самонадеяни. Контролът на мощен мотоциклет изисква не само добра техника на управление, но и спокойна, хладнокръвна оценка на пътните условия. Не случайно законодателят регламентира подкатегории А1 и А2, които са специално за „новите“ водачи. Постепенното „израстване в кубатурата“ осигурява постепенни, но по-стабилни стъпки напред към увереното и безопасно управление на мотоциклет. В академията препоръчваме началото да е с по маломощен мотор и това е международна добра практика. Успешните ни курсисти преминават в по-мощни модификации още в края на първия си сезон.

- Начинаещите мотористи или тези с изградени вече навици са по-опасни на пътя?

- И двете крайности са еднакво опасни за себе си и за останалите участници в

движението. Начинаещите мотористи могат да предприемат непредвидени маневри, или да се движат с опасно ниска скорост, докато опитните мотористи често, разчитайки на големият си опит, подценяват динамичната пътна обстановка. Начинаещите имат онзи инстинкт за самосъхранение, когато усещат, че трябва още много да учат. Най-сериозните инциденти обаче стават след втората, третата година, когато прогресът дава усещане, че вече си станал достатъчно умел. Самочувствието, че караш много добре е лош съветник при движението на две колела, защото притъпява вниманието.

- Високата скорост ли е най-честата причина за катастрофи и защо повечето мотористи се изкушават да карат бързо?

- Високата скорост по-често определя тежестта на последствията. Но тя е и в ДНК-то на моторите. Много е опростенческо да говорим за скоростта като единствен фактор. Тя е функция от уменията, от психическата нагласа, от параметрите на превозното средство, от пътните условия. Определено другите участници в движението забелязват мотоциклет, движещ се с над 40-50 км превишена скорост, много по-трудно, в сравнение с такъв, спазващ ограниченията. Затова винаги призоваваме нашите курсисти да спазват правилата и да се наслаждават на високата скорост на полигони и писти, каквито имаме и в България. Като заговорихме за това, след 2 месеца предстои откриването на най-новата писта на световно ниво край Самоков и това има сериозен потенциал да намали пътния травматизъм.

- Пистите намаляват инцидентите на пътя, така ли?

- Поне това сочи международният опит. Пистата е напълно контролирана среда, допускат се само напълно екипирани участници с изправни возила. Повтарящото се трасе позволява на водачите да се фокусират върху уменията си. Между другото у нас битува погрешното разбиране, че пистата е само за състезатели. Не, тя е перфектно място да комбинираш удоволствие с нови умения в безопасна среда. Това е още по-валидно за моторите, отколкото за автомобилите.

- Много често мотористите създават предпоставки за катастрофи и са опасни не само за себе си. Какво трябва да знаят автомобилистите, когато край тях профучават на сантиметри с огромна скорост мотоциклети?

- Наистина има мотористи, които изпреварват рисково в очите на автомобилистите. Възможностите на мотоциклетите за движение, особено в планинските пътища, са значително по-високи, в сравнение със серийните автомобили. Най-важното е автомобилистите да поглеждат по-често в огледалото за обратно виждане и да не предприемат резки маневри, без да са сигурни, че не ги изпреварва мотоциклет. Болезнената истина обаче е, че ако се движиш с 200 км/ч на мотор по обществен път е на практика невъзможно автомобилист да те забележи навреме. Затова, както казах, има все повече и по- добри писти.

- Кои са основните грешки, които правят мотористите на пътя?

- Основните грешни са неправилно боравене с газта - дестабилизиращо мотоциклета, неправилно боравене със спирачките - прекалено рязко или колебливо спиране, лошо управление на погледа - фиксиране в обекти и загуба на ориентация. Над всичко това, естествено е егото. Това са и основните теми, върху които работим с курсистите в нашите обучения.

- Колко време трябва след обучението, за да се чувства човек сигурен на мотоциклета?

- Шофьорската книжка е едва първата стъпка. Изискват се години за изграждане на умения и автоматични реакции, които да осигурят комфорт и безопасност. Много мотористи споделят погрешното схващане, че са „необходими километри“. Километрите на пътя са полезен, но много по-бавен начин за усъвършенстване в една откровено опасна среда. С колегите в Академията вярваме, че ден професионално обучение замества цял сезон на пътя. В допълнение, около 80% от мотористите с опит, с които сме работили, имат вече изградени погрешни навици, чието отстраняване е наистина трудно - те вече са се превърнали в мускулна памет. Карането на мотор е над 20 пъти по-опасно от шофиране на кола, според международни статистически данни. Тоест, препоръчително е да сме 20 пъти по- внимателни и 20 пъти по-умели от автомобилистите. Не съм убеден, че е така.

- Какви погрешни навици, които след време е трудно да бъдат изкоренени, си създават мотористите?

- От вече над 300 курсисти, преминали през обучението ни, можем да разграничим трите основни грешки. Първо - при спиране се използва само задната спирачка, понеже предната е прекалено „силна“, според разбирането на начинаещите. Спирачката се отпуска непосредствено преди наклоняването за завой. Това дестабилизира машината и затруднява завиването, но е популярно при огромна част от мотористите. Второ - тялото на мотоциклетиста не се движи по време на управление, контактът на краката с резервоара е слаб, ако изобщо го има. И трето - управлението на погледа страда при много голям дял мотористи. Проблемът е, че те не го осъзнават, докато някой отстрани не им обърне внимание. Коригирането на тези 3 вредни навици променя драматично усещането върху мотора, увереността и удоволствието от карането.

- Трябва ли мотористите да преминават всяка година обучение?

- Управлението на мотоциклет, поне за нашата страна, е все още повече хоби, отколкото основен начин за придвижване. В тази връзка, както при всяко хоби, е необходимо постоянно да подобряваш уменията, екипировката и разбиранията си за практикуването му. Ние вярваме, че поне един път годишно, най-добре преди сезона, мотоциклетистите трябва да отделят време, за да се събудят от „зимния сън“. Винаги има нещо, макар и дребно, което след поглед от опитен инструктор да бъде подобрено. За нас едно от най-важните неща за мотоциклетната общност е да разбере, че никога не е късно да научиш нещо ново, особено в хоби, което е опасно за живота.

- Как беше създадена Мото академията и защо?

- Академията беше създадена съвсем спонтанно. Като участник в множество

мото тренинги у нас и в чужбина, осъзнах необходимостта от достъпно обучение, което да обобщи и представи по разбираем начин повечето от познанията, които групата мотористи около мен сме натрупали през годините. С помощта на приятели мото-ентусиасти, включително професионални състезатели, разработихме концепция, която се разви в собствена учебна програма и обучителни курсове, обхващащи от напълно начинаещи до опитни мотористи и достигаща до тези, които искат да управляват машините си уверено на писта с над 200км/ч, включително обучения за каране извън пътя. Получаваме безценна обратна връзка от курсистите, която ни помага да актуализираме програмите и създаваме нови курсове. Академията се променя и развива постоянно. Освен това имаме и социален ангажимент да съдействаме за намаляване на пътния травматизъм чрез обученията ни, като организираме и безплатни тренинги и създаваме общодостъпно учебно съдържание.

- В кои градове има школи на Мото академията и на какво учите младите, а и мотористите с опит?

- Основната ни база е в Перник. Там имаме перфектен полигон с чисто нов асфалт и обучителна зала. През миналата година проведохме няколко обучения във Варна и Пловдив. За 2026 г. планираме отново да проведем обучения по Черноморието, в Пловдив и в Гърция. Започваме работа и по поредица от безплатни видеоуроци за мотористи, обмисляме специализирана фитнес програма за мотоциклетисти и курсове за първа долекарска помощ.

- Мотоциклетът любов за цял живот ли е?

- Определено, влезе ли веднъж бензин в кръвта ви, е трудно да се откажете от мотоциклетите. Често, поради реалните рискове, много родители се отказват от любимото си хоби, в името на децата си. Винаги можете обаче да видите онзи

пламък в очите на моториста, независимо дали е на 18 или 80 години. Да, за всички нас мотоциклетът е любов за цял живот.

- Вие как се запалихте по мотоциклетите?

- По-големият ми брат цяла зима ремонтира един мотоциклет, при който купчина части в кашони се превърнаха в огнедишащ звяр в моите младежки очи. Цяло лято бръмчахме из селските пътища. Години по-късно придобих свидетелство за управление и лека полека от скутер с 250 кубически сантиметра двигател, през 650 кубиков турист, до сегашната ми любов - 1000 кубикова спортна машина.

- Какво бихте казали на тези, които тепърва ще седнат на мотоциклет?

- Уважавайте машината. Мотоциклетите са все по-съвършени, това, което им пречи да се движат правилно са водачите. Инвестирайте в качествена екипировка и в обучения. Подхождайте критично към всеки съвет и не приемайте всяка препоръка за правилна, просто защото е от „по-опитен“ водач. Съобразявайте скоростта си с околните и винаги, ама винаги се опитвайте да предвидите най-непредвидимата реакция на останалите участници в движението. Безавариен сезон на всички!

Нашият гост

Инж. ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ и изпълнителен директор на компания в сферата на пасивната пътна безопасност и основател на школата Мото академия. Пътният експерт е ангажиран в неправителствени организации, работещи за повишаване безопасността на движението. Страстен любител на мотоциклетите, практикуващ своята страст на състезателните писти. Вярва, че пътуването с мотоциклет от морският бряг до високите Алпи и суровите скандинавски страни, е изживяване, което не може да бъде усетено дори в най-луксозният автомобил.