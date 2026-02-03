Градът на светците

Западните и източните неокомунисти се активизираха заради междинните избори в САЩ

Злощастната смърт на Алекс Прети беше неочакван подарък за неокомунистите в Минеаполис. Те не го очакваха, затова бурно ликуваха в сигнал (американски вайбър)!

Да, ликуваха, защото веднага осъзнаха, че тази смърт, която сега грозно и лицемерно оплакват, им помага против Тръмп.

Но ето какво се случи наистина: Прети застава в средата на пътя, за да записва с телефона си „протестите“. Агент го принуждава да иде на тротоара, но той се връща и застава между агентите и жена, която също не се подчинява. Двамата са напръскани със спрей и започва схватка между Прети и агентите. Тогава те виждат, че той е въоръжен и се чуват виковете им: „Оръжие, оръжие“. Оръжието му променя всичко. Той продължава яростно да се съпротивлява и заради това е застрелян. Самозащитата не значи само нарушителят да извади оръжието си и да стреля. Фактът, че агентите са видели оръжието на Прети (9мм пистолет с 34 куршума, пробиващи бронебойни жилетки, което изобщо не е за самозащита, а за нападение срещу властите), както и фактът, че той ожесточено се е борил с агентите, са напълно достатъчни за тях да действат. Според закона, ако си въоръжен и се приближиш до представители на властта, ти трябва да обявиш това.

Иначе ти си законна мишена и цел.

„Протестите“ в Минеаполис никак не са такива, а са бунтове. Бил съм в този революционен град, населен с леви радикали (главно) и знам това. Важно е да се знае, че бунтовете против властта там неизменно се оглавяват от комунистически/социалистически групи, които действат според терористичните си, марксистки убеждения. (Това на вниманието на „десните“).

Ето любопитен факт, неизменно пропускан от големите неокомунистически медии.

Според ново видео на 13 януари 2026 г., тоест преди смъртоносното стълкновение на 24 януари, Прети псува и напада агентите, после яростно рита и удря колата им, като чупи част от нея. Това е felony, престъпление, но агентите не го задържат. Видеото ясно показва умствената нагласа на този човек да се бунтува ожесточено и безразсъдно да излага живота си на опасност. Родителите му, явно са знаели това, и са го умолявали без успех да не отива на „протестите“, всъщност бунтовете.

Смъртта на Прети и по-рано на Р. Гуд беше поразително използвана и повтаряна до затъпяване от западните и източните неокомунистически медии, вкл и тукашните - докато, като цяло не особено умната западна и източна публика се настрои гневно против Тръмп и хората му - още повече. Смъртта на тези хора беше очевидно използвана от големите медии на запад и от политиците (Мерц), но и на изток явно като пръв залп срещу американската десница, която сега в огромното си мнозинство подкрепя президента.

Става дума за изключително важните междинни избори в САЩ в края на 26-та. Западните и източните неокомунисти, техните медии и политици ще лъжат и клеветят президента, защото той е огромна заплаха за тях и те се надяват изборите да го отслабят.

Но аз знам защо Тръмп е най-много мразен: защото успя да уреди за 1 година чужди инвестиции в САЩ за 5.013 трилиона долара (пет трилиона и тринадесет милиарда долара).

Междувременно Тръмп успя да убеди Путин да спре разрушаването на украинската енергийна система и така спаси от ужасен студ милиони украинци - макар и само за дни.

Неокомунистите и Тръмп и хората му ще се сражават ожесточено до междинните избори и така аз ще бъда свидетел на запомнящи се събития в тази западна битка на нахални лъжи срещу факти и идеи.

На 30 май 2020 г. в Минеаполис загина Флойд под коляното на злия бял полицай, преди дни го последваха двама други мъченици. И тримата бяха въоръжени срещу властите - Флойд със смъртоносни дози фентанил в себе си, Р. Гуд - с голям бял джип,

А. Прети - с пистолет 9 мм и 34 куршума.

А Минеаполис несъмнено е град на светците.