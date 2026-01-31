Немски компании отиват в Унгария и Сърбия

Не само в Източна Германия светлините угасват, докато фабриките никнат в Дебрецен и Нови Сад. Германските компании се местят там, където политиците ги слушат

Докато фабрики затварят в Цвикау, Саксония, и Швебиш Гмюнд, Баден-Вюртемберг, в Дебрецен, Кечкемет и Нови Сад никнат свръхмодерни фабрики. Германски корпорации и световни марки масово преместват производството си в Унгария и Сърбия - от автомобилни части до лепила - привлечени от заплатите, които са до 70 процента по-ниски от тези в Германия, и от правителство, склонно на отстъпки пред инвеститорите.

Новината удари Саксония като бомба в началото на 2023 г. Британско-германският доставчик на автомобилна техника GKN Driveline затваряше завода си в Цвикау-Мозел. Повече от 800 служители загубиха работата си, въпреки че заводът доскоро беше печеливш и произвеждаше карданови валове за BMW, Mercedes и Lamborghini. Компанията посочи структурни промени в автомобилната индустрия, падащите цени и нарастващите разходи като причини за затварянето. Това, което GKN първоначално скри, беше, че едновременно с това в Мишколц, Унгария, се строи нов завод за карданови валове, който се субсидира от унгарското правителство с данъчни облекчения и безвъзмездни средства. Европейската комисия в момента преразглежда тези субсидии.

Милиарди се вливат в Унгария

Докато фабрики в Източна Германия и извън нея затварят, германската автомобилна индустрия инвестира милиарди в Унгария. BMW откри първия си европейски завод от две десетилетия в Дебрецен през 2025 г. Над два милиарда евро бяха инвестирани в свръхмодерната фабрика, която произвежда изключително електрически превозни средства от Новата класа. Очаква се там в дългосрочен план да бъдат създадени над 2000 работни места.

През февруари 2025 г. Mercedes-Benz обяви планове за разширяване на съществуващия си завод в Кечкемет, Унгария, за един милиард евро. Капацитетът ще се удвои до 200 000 превозни средства годишно. В същото време компанията намалява производството в германските си заводи със 100 000 бройки годишно. Главният финансов директор Харалд Вилхелм открито обясни стратегията: делът на производството в страните с по-ниски разходи ще се увеличи от 15% през 2023 г. до 30% до 2030 г. Производствените разходи в Унгария са приблизително със 70% по-ниски, отколкото в Германия.

Технологичната група ZF Friedrichshafen изгражда два нови завода в Унгария. В Кечкемет и Дебрецен се изграждат фабрики за амортисьори и модули за оси, предназначени за доставка на новите електрически модели на BMW и Mercedes. Обемът на инвестицията възлиза на приблизително 62 милиона евро и ще създаде 313 нови работни места. Унгарското правителство допринася с около десет процента като субсидия. Bosch също така откри нов логистичен и складов център в Мишколц в началото на 2025 г. на стойност 147,6 милиона евро.

Сърбия като трамплин: Свободна търговия с ЕС, Евразия и Китай

Унгария не е единствената страна, която се възползва от този отлив. Сърбия, която не е член на ЕС, също привлича германски индустриални гиганти. През февруари 2023 г. Continental откри модерна фабрика за електроника в Кач, близо до Нови Сад. Съоръжението с площ от 30 000 квадратни метра произвежда дисплеи и инфотейнмънт системи. Компанията инвестира около 150 милиона евро и се очаква да бъдат създадени приблизително 1500 работни места.

ZF управлява завод в Панчево, Сърбия, от 2019 г., произвеждайки електродвигатели и трансмисионни компоненти. През 2023 г. заводът е разширен, за да включва електроника за хибридни превозни средства. Специалистът по изпускателни системи Boysen откри най-голямата си чуждестранна фабрика в Суботица през 2021 г. Заводът, който произвежда цялостни изпускателни системи за Mercedes и Audi, представлява инвестиция от 65 милиона евро и осигурява 500 работни места.

Сърбия предлага уникално предимство. Страната има споразумения за свободна търговия с ЕС, Евразийския икономически съюз, Турция, Обединеното кралство и от октомври 2023 г. с Китай. Следователно стоките, произведени в Сърбия, могат да се изнасят безмитно на пазари с общ брой потребители от приблизително 2,7 милиарда. В 15 специални икономически зони компаниите се възползват и от безмитен внос на материали и машини, както и от данъчни облекчения.

Високи разходи за енергия, бюрокрация и манталитет на просител

Причините за тези премествания са многостранни. Най-очевидната е разликата в заплащането: един индустриален работник в Унгария печели средно около 1500 евро бруто на месец, докато в Германия цифрата е над 4600 евро. Унгария има и най-ниската ставка на корпоративния данък в ЕС от девет процента. В Германия ефективната данъчна тежест за компаниите е около 30 процента.

Германия също се нарежда близо до дъното по отношение на разходите за енергия. През 2025 г. домакинствата са плащали средно между 38 и 39 цента за киловатчас, докато компаниите, в зависимост от размера си, са плащали между 13 и 18 цента. Унгария е имала най-ниските разходи - около десет цента. За много компании производството в Германия просто вече не е печелившо.

Унгарското правителство под ръководството на Виктор Орбан агресивно привлича чуждестранни инвеститори. За мащабни проекти се предлагат субсидии, данъчни облекчения, достъпни строителни терени и ускорено издаване на разрешителни. Барбара Цолман от Германо-унгарската индустриално-търговска камара говори за инвестиционен бум благодарение на политиката “икономиката е на първо място”. Квалифицирани служители на конкурентни заплати, отлични университети, ниски данъци и икономическа политика, фокусирана върху насърчаване на инвестициите, правят Унгария привлекателна.

Засегната е и влиятелната провинция Баден-Вюртемберг

Масовото оттегляне не се ограничава само до Източна Германия. Bosch планира да премести изцяло производството на компоненти за камиони от традиционния си обект в Швебиш Гмюнд в Маклар, Унгария, до 2030 г. Хиляди работни места са изложени на риск. Инге Гресле, член на парламента от ХДС за Швебиш Гмюнд, предупреждава, че високите разходи за енергия в Германия допълнително изострят конкурентните недостатъци в сравнение със страни като Унгария.

ZF обяви планове за съкращаване на до 14 000 работни места в цяла Германия до 2028 г. Според работническия съвет над 30 процента от германските заводи са изложени на риск. Вътрешно видео разкри планове за преместване на голяма част от производството на трансмисии от завода в Саарбрюкен в Егер в Унгария.

Регионът между Будапеща и Белград привлича не само немски инвеститори. Китайският производител на електрически автомобили BYD строи първия си европейски завод в Сегед, Унгария, близо до сръбската граница. Унгарското правителство рекламира проекта като една от най-големите инвестиции в историята на страната. Финансирана от Китай железопътна линия между Белград и Будапеща е предназначена да подобри логистиката. Още през 2022 г. една пета от целия сръбски износ идва от автомобилната индустрия. Страната се е трансформирала от земеделска нация в неразделна част от европейските вериги за доставки.

Унгария и Сърбия са настигнали изоставането. Германските компании изрично хвалят квалификацията, производителността и ангажираността на местната работна сила. Bosch, например, гарантира, че уменията на персонала са почти наравно със западните стандарти чрез програми за двойно професионално обучение на място.

Със съкращения

А от българия бягат

д-р Хорст Щюер, президент на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) по време на церемонията по връчване на Наградата на германската икономика в сряда вечерта:

“Нашите членове критикуват и публичната администрация - липса на прозрачност, липса на правна сигурност и икономическа политика, която твърде често се характеризира с непредсказуемост”, каза още Щюер, цитирайки данни от проучване на камарата. По думите му организацията разполага с информация за компании, които вече “са решили да не инвестират в България именно поради непредсказуемостта”.