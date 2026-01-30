Мелания Тръмп - Първата дама в главна роля

Мелания Тръмп освен първа дама на Съединаните щати, вече е и копродуцент на документален филм с продължителност 104 минути за самата себе си. Той носи заглавието “Мелания” и световната му премиера, както и българската, е по кината днес, 30 януари. Режисьор на лентата е Брет Ратнър (“Час пик”, “Червеният дракон”, “Х-Мен: Последният сблъсък”), а продуценти са Фернандо Суличин, Марк Бекман, Брет Ратнър и Мелания Тръмп, която за целта създава собствена продуцентска компания.

Филмът е на стойност 40 млн. долара, дадени щедро от MGM Studios на Amazon. Предвидена е и документална поредица, която ще се реализира по-късно тази година. Лентата показва какво се случва зад кулисите в последните 20 дни преди повторното встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп през 2025 г. Кой взема решенията, как се подготвя едно семейство за завръщане в Белия дом и как изглежда преходът към една от най-влиятелните позиции в света, видян отвътре?

Завесата повдига самата Мелания Тръмп, която е в главната роля в документалната лента. Тя отвежда зрителите на места, които обикновено не се показват публично - ключови срещи, лични разговори, моменти на планиране, колебание, концентрация. Фокусът е поставен върху самата нея като балансьор между семейство, бизнес и благотворителни ангажименти, докато отново поема ролята на първа дама на Съединените щати. Едновременно с това лентата напомня за изискания є стил и елегантност, които се обсъждат дълго време след появата є на някое събитие, включително загадъчната є тъмносиня шапка от деня на инаугурацията.

Филмът няма политическа насоченост, а е по-скоро свидетелство за самия процес на преход в един от най-интересните моменти в съвременната американска история. На този фон Мелания Тръмп предлага кинематографичен и исторически поглед към институцията на първата дама - фигура, която винаги е предизвиквала интереса, вниманието и въображението на американската общественост и на света.

Мелания рядко се изказва публично по политически въпроси, но тези дни, след убийството на медика Алекс Прети в Минеаполис с участието на агенти на Бюрото за имиграционен и митнически контрол, което предизвика протести, тя даде интервю за “Фокс нюз”, в което призова американците към спокойствие и национално единство. “Трябва да се обединим. Призовавам за единство”, каза Мелания и добави, че тя и президентът Тръмп са се съсредоточили върху съвместната работа с официални представители от Минесота за предотвратяване на по-нататъшното изостряне на насилието. С това свое изявление първата дама за пореден път показа, че не присъства в Белия дом само като украшение, а е и достоен съветник на съпруга си. Твърди се, че тя говори пет езика - словенски, сръбски, немски, английски и френски, което несъмнени є е от полза като президентска съпруга.

Мелания е родена на 26 април 1970 г. в Словения, в семейството на Виктор и Амалия Кнавс. Баща є, член на компартията, се занимавал с търговските връзки на автомобилно предприятие, а майка є работела в шивашки цех. С променено фамилно име на Кнаус Мелания започва кариерата си още на 16-годишна възраст. След завършване на училище тя следва архитектура и дизайн в университета в Любляна, но зарязва учението. Започва работа като модел за модни къщи в Милано и Париж, а на 26-годишна възраст се мести в Ню Йорк, преследвайки американската мечта. Там продължава успешната си кариера.

През септември 1998 г. се запознава с милиардера Доналд Тръмп, който е с 24 години по-възрастен от нея. Тогава той все още е женен, но разделен с втората си съпруга Марла Мейпълс. Първоначално Мелания отказва да даде телефонния си номер, но взима неговия. Три дена по-късно му звъни и в крайна сметка двамата започват връзка. Разделят се за кратко, сдобряват се и на рождения є ден през 2004 г. вече разведеният Тръмп є предлага брак. Женят се на 22 януари 2005 г. и на следващата година тя ражда на бизнесмена син Барън, когото често нарича “малкия Доналд”.

На кино с военен оркестър и пуканки

Филмът “Мелания” вече имаше своята частна прожекция в Белия дом в присъствието на 70 подбрани гости, сред които кралица Рания от Йордания, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Анди Джаси и Майк Хопкинс от Amazon и други видни личности. Гостите са влезли на събитието под звука на военен оркестър, изсвирил мелодия от музиката за филма, наречена “Валсът на Мелания”. Кетърингът е включвал пуканки в черно-бели опаковки, създадени от самата Мелания. Гостите са получили също лимитирано издание на биографичната книга на първата дама “Мелания”, плюс рамкиран колекционерски билет за прожекцията и дори бисквитки за из път.

Получих подкрепата й

Тя е невероятна жена, която ще бъде невероятна първа дама. Когато й казах, че влизам в предизборната битка за президент на САЩ, тя се опита да протестира. Каза ми: “Но защо искаш да направиш това? Имаме такъв страхотен живот?!” Но после получих подкрепата й, както и на цялото ми семейство.

Доналд Тръмп, съпруг

Под красивата й външност се крие сила на духа

Под нейната красива външност се крие сила на духа, която допълва имиджа на Тръмп. Изглежда, че тя няма да направи същата грешка като Ивана Тръмп и да се противопостави на мъжа си. Нито ще допусне да бъде заменима, като Марла Мейпълс. Един от нейните приятели описа много добре нейното държание: Мелания не пита какво може Доналд да направи за нея, а какво тя може да направи за него.

Тина Браун, журналист и редактор

Не беше част от нощния живот

Не беше най-скъпият модел, но беше модел от висок клас. Това, което особено ми хареса в Мелания, беше, че тя не беше част от нощния живот. Беше ерата на кокаина, наркотиците и клубовете и трябваше да внимавате за моделите си. Мелания обаче имаше репутацията на сериозна и съсредоточена. Тогава да си модел означаваше нещо различно.

Айрийн Мари, бизнесдама и бивш модел