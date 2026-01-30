Католическата църква подкрепя антихристияни

Дори в Германия критикуват Мерц за намаляването на миграцията

Ако човек се вгледа в детайлите на новия план на Испания да узакони около половин милион мигранти, намира нещо много интересно. Разбира се, инициативата започва от радикално леви активисти и се подхваща от феминистки, които оформят рамката.

Проблем е, че този ход е твърде радикален за масата испанци и че трудно се събират нужните подписи инициативата да стане закон. Кой се намесва да спаси положението?

Католическата църква. Тя се активизира, подкрепя легализацията на мигрантите и помага да се съберат подписите. Така католическата църква прави този ход възможен.

Който е запознат с историята на отворените граници знае за ролята на католическата църква в миграцията. Не само в Испания, а навсякъде по света. Американската католическа църква често е водеща сила за отворените граници там. Спомням си как в Германия като Мерц преди изборите отвори темата да се намали миграцията, тамошната католическа църква моментално го разкритикува. А те внимават по принцип да не се намесват много-много по избори.

Любопитно е как се оформя един нелогичен съюз между най-върлите антихристияни и католическата църква около миграцията.