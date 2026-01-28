За силогизмите, троловете и ботовете в македонския въпрос

Срещу България от страна на държавата Северна Македония и стоящите зад нея се води хибридна война

Със сина ми учим латински - той в училище, а аз за удоволствие. Бях особено впечатлен от урока за силогизмите. Най-елементарните силогизми представляват тристепенна причинно-следствена връзка. Например:

Животните дишат.

Вълкът е животно.

Следователно вълкът диша.

Точно на такова елементарно ниво работи македонистката пропаганда. В повечето случаи дори не става дума за обикновени хора, а за тролове с по няколко профила и за ботове - автоматизирани акаунти, включително с елементи на изкуствен интелект.

Всеки опит да се отговаря на подобна пропаганда със сложни аргументи обикновено не дава резултат. Причината е проста: елементарна система не може да обработва сложен отговор. Затова е необходимо да се изучи психологията на македонизма, а не само неговите твърдения.

Казвам всичко това, защото срещу България от страна на държавата Северна Македония и стоящите зад нея се води хибридна война. На пръв поглед тя изглежда безобидна - не засяга аналоговото поколение, но пряко влияе върху младото дигитално поколение, което се формира под въздействието на социалните мрежи. Ударът е добре премислен и насочен в перспектива. За съжаление тази форма на хибридна война не получава адекватен институционален отговор, което ще има отрицателни последствия, когато днешното дигитално поколение започне да влияе върху политическите процеси. А това засяга националната ни сигурност.

Без осмисляне на този проблем и без намеса на държавата възможностите ни за противодействие са ограничени. Но има нещо, което всеки може да направи - да промени личния си подход в свободното време, ако има такова. Вместо да отговаряме на простите действия, но със сложен замисъл, с още по-сложни разсъждения, можем да започнем да отговаряме на простото с просто - в рамките на максимум три логически стъпки.

През последния месец прилагам този подход и в общи линии той блокира пропагандата на троловете и ботовете. А когато попадна на реални, но заблудени пропагандисти, на агресивния тон отговарям с любезно поднесен силогизъм и опонентите просто изчезват от разговора, защото не знаят какво да отговорят.

Примери за силогизми по македонския въпрос:

- Хан Газанфар Али е потомък на Александър Македонски и говори древен македонски.

В днешна Северна Македония никой не разбира и дума от този говор.

Следователно няма пряка връзка между съвременната държава и античната Македония.

- Александър Македонски със сигурност не е бил славянин.

Днешният език в Северна Македония е от славянската езикова група.

Следователно става дума за различно население без връзка с античната Македония.

- Съвременните ДНК изследвания показват, че между населението на България и Северна Македония няма генетични различия.

Ако днешните българи са „татари“, тогава татари са и днешните македонци.

- Българите били „измислен народ от XIX век“.

Македонската нация обаче се формира през втората половина на XX век.

Следователно по тази логика македонците са още по-„измислен народ“.

- Македонският език бил напълно различен от българския.

До 1944 г. населението в днешна Северна Македония пише на български книжовен език.

Следователно този език има много кратка история и съвсем не е „напълно различен“.

- България била създадена от руската пропаганда.

Всички средновековни извори обаче наричат населението в България българи.

Следователно проблемът е в съвременните лъжи, а не в историческите извори.

Извод / препоръка:

Когато се сблъсквате с пропагандни твърдения, не влизайте в дълги обяснения, цитати и академични лекции. Троловете и ботовете не търсят истина, а реакция - и за това им се плаща. Влизайки в „научен дебат“ с тях, всъщност им помагате да бъдат по-ефективни. Целта не е да подхранваме антибългарската пропаганда. Отговаряйте кратко, логично и на тяхното ниво. Три изречения са напълно достатъчни. Простата логика често е най-силното оръжие срещу примитивната пропаганда.

*От Фейсбук