IA-девойчето Амелия от левичарка стана икона на островната антиимигрантската десница

Тя е най-новата звезда в социалните мрежи не само във Великобритания и се превърна в истински онлайн феномен

„Иранската мода“ на протест срещу омразните управници превзема Европа

Снимка на симпатично английско девойче, което пали цигарата си от горящия портрет на премиера Киър Стармър, през последните дни стана вирусна в социалните мрежи на Великобритания. За разнасянето на славата на дръзката сладурана из всички краища на Обединеното кралство пък допринесе вчера популярният всекидневник “The Gardian”, който разказа историята на момичето.

А изображението с горящия образ на Стармър, вдъхновено от примера на жените в Иран, подпалили фотографиите на омразния им религиозен водач аятолах Али Хаменей, вече е сувенирна икона. Междувременно вестниците в големите столици на Западна Европа заговориха за “иранска мода” на протест срещу омразни управници, която е на път да превземе Стария континент.

Където и да се появи, сладураната декларира непрекъснато любовта си към Отечеството и предупреждава за опасностите от “войнствени мюсюлмани” или “мигранти от третия свят.

Девойчето се казва Амелия, то вече е най-новата звезда в социалните мрежи не само във Великобритания и се превърна в истински онлайн феномен, въпреки че напрактика не съществува. Защото симпатичното “100% бритиш” момиче с лилава коса и “готически” вид всъщност е продукт на изкуствения интелект и ето защо с него можеш веднага да се срещнеш и да се порадваш на безобидните му на пръв поглед щуротии.

Видеоклиповете с напомнящата ученичка главна героиня Амелия обикновено са локализирани в Лондон, докато тя се разхожда с националния английски флаг по улиците на метрополията или в Камарата на общините на Обединеното кралство. Където и да се появи, сладураната декларира непрекъснато любовта си към Отечеството и предупреждава за опасностите от “войнствени мюсюлмани” или “мигранти от третия свят”.

В. “Гардиън” подчертава, че в “политически план” Амелия клони към крайната десница и застъпва идеи, граничещи с расизъм - в един клип момичето кълне брадат мъж в ислямски одежди, който го напада докато хапва свинска наденичка на пейка в парка, на други два клипа пък то е настръхнало от негодувание, докато преминава покрай жени в бурка и паднали на колене за молитва мъже в кафтани.

В по-безгрижните клипове Амелия се наслаждава на британските традиции, пиейки чай с възрастни дами или пък набивайки в кръчма типичните за Острова пържени риба и картофи, полети обилно с бира. Интересното е, че действията и посланията на малката патриотка стават все по-популярни сега, когато всеки, който има достъп до традиционен чатбот, може да създаде мемета с нейно участие.

Както твърди “The Guardian”, Амелия била “родена” в антиекстремистка видеоигра с ляв привкус, финансирана от британското Министерство на вътрешните работи и създадена, за да обезкуражи младите англичани, склонни към фанатизъм. Но дори “бащите” на оригиналната игра били изумени от това как тяхната “дъщеря” постепенно се била превърнал в звезда на социалните медии, бълваща крайнодесни послания и с милиони последователи.

“Разпространението на този тип съдържание - пише авторитетният британски всекидневник - показва как герой, създаден с образователна цел, може да бъде манипулиран от онлайн-общността, за да разпространява омразни и расистки послания, и колко е трудно да се блокират или намалят неговите екстремистките изцепки. Случаят е и допълнителен пример за това как софтуерът на изкуствения интелект може да се използва за пропагандни цели”.

Пропагандистка или не, но героинята на Амелия вече е изключително популярна онлайн, за което свидетелства както създадената в нейна чест специална криптовалута, наречена “Амелия Патриотът”, така и проследяването є в социалните медии от безспорния ас на информатиката, милиардерът и собственик на “X”, “Tesla” и “SpaceX” - Илон Мъск.