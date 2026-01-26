Към тарикатите, смучещи от системата, не трябва да имаме никакво съчувствие

Буквално никой не строи незаконни къщи, освен ромите

Кристиян Шкварек, политически анализатор, председател на Фондация Председател фондация „Консервативно Общество“ и сдружение „Месец на Семейството“

Носят се едни сълзливи публикации как ромите по страната били заплашвани да гласуват по нареждане, иначе щели да им бутнат незаконните къщи. Те, горките, не искат да гласуват под строй, но нямат избор.

Минаха 36 години, 19 от които в ЕС. Циганите се възползваха най-много от това: почти няма род, който да не е пратил хора на запад да "работят" в различни "сфери", превеждайки пари обратно. Огромен процент от циганите в страната получават месечно по няколко бона от работещи роднини в чужбина. И въпреки това, 36 години по-късно, избират да строят незаконни къщи.

Навсякъде е този проблем, в почти всяка ромска махала огромен брой къщи са незаконни. Често отвън стоят неизмазани, а вътре - то са кристални полилеи, фейк мрамор, плазми, кич до небесата. Но самата постройка - незаконна, не плаща данък. И накрая трябва да им съчувствам, че може да ги бутнат.

Миналата година с жена ми подписахме ипотека за 30 години за семейното ни жилище. Нямаме рода, която да ни праща пари от чужбина, напротив - ние помагаме на родителите си. Всичко пада на нас, двамата, сами сме, и въпреки това минаваме всичко по каналния ред - години наред плащаме наеми, данъци, такси, после ипотека до гроб. Стотици хиляди семейства в България са така - дори най-бедните българи, които едва връзват двата края, плащат я наем, я ипотека. Буквално никой не строи незаконни къщи, освен ромите. Които вече нерядко са с по-висок месечен доход, особено тия "работещите" по чужбина, от много българи в страната.

Всичко това е избор. Не се обяснява с любимите на прогресистите "социо-икономически" фактори или "неравенства". Избор на едните да живеят според правилата, дори когато са бедни. И избор на другите да живеят и строят незаконно, дори когато имат по една дъщеря и двама сина "заработващи" в Холандия. Българинът, дори когато е беден, си праща дъщерята в Холандия, за да учи и едва връзва двата края, но й праща пари на нея. Ромът я праща да "работи" в Холандия, получава от нея пари, вместо да й праща, и накрая ПАК избира с тия пари да си построи къщата незаконно.

Знаете ли колко точно ми дреме накрая, че някой ги заплашва, че ще му я съборят? Към тарикатите в България, смучещи всякак от системата, не трябва да имаме никакво съчувствие - били те българи, цигани или турци.