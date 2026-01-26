Салвини към Зеленски: „Приятелю, предай се!“

За лидера на дясната партия „Лига“ санкциите срещу Русия били наказали Европа

Вицепремиерът на Италия обвини президента на Украйна, че погубва народа си

Думите на Салвини не останаха без отговор от страна на лявата опозиция в Италия

Според известния политик, Володимир Зеленски “дори има смелостта да се оплаче и да захапе, ръката, която го храни”

“Приятелю, губиш войната - трябва да избираш между поражение и пълен разгром!” - този призив към президента на Украйна Володимир Зеленски отправи в неделя вицепремиерът на Италия и лидер на управляващата дясна партия “Лига” - Матео Салвини. Той избра да говори пряко за продължаващата война в изстрадалата страна и да се обърне директно към нейния държавен глава трибуната на годишния форум на ръководената от него политическа формация.

Сбирката, в която участваха делегати на “Лига” от всички краища на Апенините, се състоя в намиращото се в централната област Абруцо старинно градче Ривизондоли и премина под надслов: “Идеи в движение”.

Според известния политик, след като бил получил огромна икономическа, военна и политическа помощ от Западна Европа, Володимир Зеленски “дори има смелостта да се оплаче и да захапе, ръката, която го храни”. Освен това бил отправил хулите си на Световния икономически форум в Давос, въпреки ситуацията в Украйна, която за уважавания лидер на италианската десница вече е “изключително компрометирана”.

В словото си Салвини изтъкна още, че “Киев губи не само конфликта, но и своя народ, доверие и достойнство.” След това бе отправен и ултиматума, адресиран пряко към Зеленски - да подпише мирно споразумение възможно най-скоро или в противен случай ще бъде изправен пред пълен погром.

“Приятелю мой, - провикна се Салвини в Ривизондоли - ти губиш войната. Подпиши мирното споразумение възможно най-скоро. Трябва да избираш между поражение и тотален разгром!.” Тези думи бяха изтълкувани от политическите наблюдатели в Рим и Милано като настойчива покана към Украйна да се съгласи бързо на компромис, дори с цената на големи отстъпки, за да се сложи най-после край на конфликта и за да настъпи мир.

В речта си Салвини се върна и към темата за санкциите срещу Русия и техните икономически последици за Италия и страните най-вече от Европейския съюз. Той припомни как през 2022 г. из Стария континент се твърдяло, че Москва щяла да бъде поставена икономически на колене до няколко седмици - прогноза, която според вицепремиера на Италия се е оказала невярна. Напротив, основната тежест на ограничителните мерки била паднала върху гражданите на Европа чрез увеличението на разходите им за живот, особено що се отнася до тези за енергия и обществени услуги.

Думите на Салвини обаче не останаха без отговор от страна на лявата опозиция в Италия. Първата нейна сила - Демократическата партия, разпространи остър коментар на нейния сенатор Филипо Сенси, който обвини вицепремиера, че призовава атакуваната страна да се предаде, говорейки “от уюта на собствения си дом”, докато украинците продължавали да живеят под бомби.

Освен това призивите на Салвини към Зеленски поставяли под въпрос ролята на Италия като европейски съюзник, тъй като съдържали политическо послание на виден държавен служител. То обаче според сенатор Сенси било несъвместимо с политическата линия на ЕС към конфликта в Украйна.

Видният представител на Демократическата партия призова премиерката Джорджа Мелони да заклейми словото на Салвини пред форума “Идеи в движение”, но поне до понеделник на обяд това не се случи.