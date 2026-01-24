Мляко и брашно у нас най-скъпи в ЕС

Основните ни храни са по-скъпи, отколкото в Румъния и Хърватия

България е на първо място по цени на олио, ориз и закуски

Купуваме най-малко стоки със заплатите си

Редица основни храни в България са най-скъпи сред държавите от ЕС, показват данни на КНСБ. Сред тях са брашно, ориз, прясно мляко, олио и закуски. От КНСБ сравняват цените на 20 основни храни и бензина в България, Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. В България средната цена на ориза е 2,65 евро за кг, при 2,02 евро в Германия и 1,59 евро в Хърватия. Няма обяснение защо оризът в България е най-скъп, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Традиционно олиото е сред храните, които в България са най-скъпи, въпреки че сме голям производител на слънчоглед. Но сега и брашното влиза в списъка на най-скъпите основни храни, без да е ясно защо, заяви Пламен Димитров. Брашното ни е най-скъпо, въпреки че страната ни е голям износител на пшеница. В България средната цена на олиото е 2,04 евро за литър, при 1,79 евро във Франция и 1,69 евро в Германия. В България средната цена на брашното е 1,08 евро за кг, при 0,81 евро в Нидерландия и 0,72 евро в Испания.

Цената на прясното мляко в България е средно 1,85 евро за литър, при 1,55 евро във Франция, 1,29 евро в Нидерландия и 1,19 евро в Румъния. Цените на млечните продукти в България са с близо 30 на сто по-високи от средните за страните от ЕС, заяви Пламен Димитров. Това е устойчива тенденция и причината е неперфектна конкуренция, допълни той. Според Пламен Димитров цените на млечните продукти в България не може да са продиктувани от друго, освен от непазарно поведение. Комисията за защита на конкуренцията трябва да предприеме действия, след като направи секторен анализ на пазара на храни, и да каже има ли непозволена концентрация на пазара на млечни продукти, заяви Пламен Димитров.

В България цената на кошница с 20 основни храни плюс бензина е 58,80 евро, показват данни на КНСБ. Основните храни в България са по-скъпи, отколкото в Хърватия и Румъния. Цената на същата кошница с основни стоки в Хърватия е 52,85 евро, а в Румъния е 47,99 евро. В същото време заплатите в тези страни са по-високи. В България минималната заплата е 620,20 евро и с нея може да бъдат купени 10,5 кошници с основни храни и бензин. В Румъния с минималната заплата може да бъдат купени 16,6 кошници, а в Хърватия 19,9 кошници. Хората с минимална заплата в Испания, Франция, Нидерландия и Германия живеят още по-добре. С минималната заплата във Франция хората могат да купят 26 кошници с храни, а в Германия 32 кошници. По цени сме стигнали останалите държави от ЕС, при някои дори сме ги минали, но не е така при заплатите, коментира Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров:

Няма обяснение за поскъпването на пилешкото месо

Вдигнаха цените на кафе и минерална вода

Цените на цяло пиле са вдигнати с 11 на сто само за седем месеца.

Няма обяснение защо цените на пилешкото месо агресивно растат през последните месеци без да има фактори за това - промяна на цените на международните пазари или птичи грип, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. През януари цените на цяло пиле са с 11% по-високи спрямо месец юни миналата година, когато от КНСБ започнаха да следят промените на цените на основни храни. За същия период хлябът е поскъпнал с близо 5%, което е нещо сериозно и трябва да се наблюдава какво се случва, коментира още Пламен Димитров.

Кошницата от 20 основни храни плюс бензина е поскъпнала от 56,77 евро през юни 2025 г. до 58,80 евро през януари 2026 г. Това е повишение с 3,6 на сто само за седем месеца. За периода от юни до ноември миналата година поскъпването на основните храни е малко. Но през декември и януари има значително повишение на цените.

За последните седем месеца най-много са поскъпнали краставиците - с 61,9 на сто, което може да бъде обяснено със сезонни фактори. Но на второ място по повишение на цените е цялото пиле с 11 на сто. Кренвиршите са поскъпнали с 4,8%, а баничката със сирене с 4,4%, въпреки че цените на сиренето леко са свалени.

Съществено е поскъпването на кафето и минералната вода. Средната цена на кафе в картонена чашка, продавано в малки търговски обекти, е нараснала от 0,55 евро през юни миналата година до 0,73 евро през януари. Това е поскъпване с близо 33 на сто без да има съществено движение на цените на кафето на международните борси. Повишението на цените на минералната вода за същия период е с 20 на сто.

Заради влизането ни в еврозоната от КНСБ са проверили и промените на цените на някои услуги. Цените на мъжко подстригване (без измиване на главата) през януари са нараснали средно с 3,4% спрямо декември, а дамското подстригване (без прическа със сешоар) е поскъпнало с 2,4%. През януари от НАП направиха редица проверки на фризьорски салони, за които имаше сигнали, че за услугите взимат същата сума, но вместо в левове, в евро. Опитите да бъдат удвоявани цените в някои салони трябва да бъдат пресечени, заяви Пламен Димитров. Според него няма логика цените на някои паркинги от 2 лв. на час да станат 2 евро.

При сиренето разликата между цени на едро и дребно е 66%

Картофите с надценка от 114 на сто

Продават ябълките със 77% надценка

Разликата между цените на картофите на едро и дребно е 114%.

Надценките на търговците при продажбата на картофи е 114%, показват данни на КНСБ. Средната цена на картофите на едро е 0,43 евро за кг, а на дребно ги продават средно по 0,92 евро. При ябълките надценката е над 77% - от 1,14 евро за кг на едро до 2,02 евро цена на дребно.

На трето място по най-високи надценки от наблюдаваните основни храни е сиренето с 66,2 на сто. На едро средната цена на насипно краве сирене от хладилна витрина е 6,04 евро за кг, а в магазините го продават средно по 10,04 евро. Надценката е точно 4 евро на килограм.

На следващо място по надценки е пакетираният бял боб, който на едро струва средно 2,13 евро за кг, а на дребно го продават средно по 3,46 евро. Това представлява надценка от над 62 на сто. Надценките на прясното мляко и ориза са 55 на сто, като тези две основни храни в България са най-скъпи в сравнение с останалите наблюдавани от КНСБ държави.

Няма обяснение защо има толкова големи разлики между цените на дребно и едро, очевидно нещо не е в ред, коментира Пламен Димитров. Това че няма санкции и регулаторите са заспали не ни помага, трябва да бъдат намерени пазарни мерки това да бъде променено, допълни той.

Най-съществени са разликите при ориза и сиренето

В малките магазини е по-евтино от големите вериги

Доматите при големите са по-евтини

Повечето основни храни са по-евтини в малките търговски обекти.



Цените на повечето основни храни са по-ниски в малките търговски обекти спрямо големите търговски вериги, показват данни на КНСБ. Най-изгодно е пазаруването в малките магазини на ориз и сирене, защото цените им в големите вериги са значително по-високи.

В големите търговски обекти средната цена на ориза е 2,76 евро за кг, а в малките магазини го продават за 2,55 евро. Насипното краве сирене от хладилна витрина в големите търговски вериги струва средно 10,43 евро за кг, а в малките магазини цената му е 9,66 евро. Оказва се, че в малките търговски обекти оризът и сиреното са с над 7 на сто по-евтини, отколкото в големите магазини. Любопитно е, че оризът в България е най-скъп от изследваните от КНСБ държави, а наред с това оризът и сиренето са сред основните храни с най-големи надценки между цени на едро и дребно.

Пакетираният боб в големите търговски обекти струва средно 3,57 евро за кг, а в малките магазини го продават по 3,34 евро, което е с над 6 на сто по-евтино. Бобът също е сред основните храни с най-високи надценки. Но някои храни е по-изгодно да бъдат купувани от големите магазини. Например картофите и доматите в малките търговски обекти са средно с над 8% по-скъпи, отколкото в големите вериги.