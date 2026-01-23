Военните разузнавачи, които водят преговорите между Киев и Москва в Абу Даби

Руското искане Украйна да предаде останалите й подконтролни райони на Донецка област остава основна тема на разговорите

Марк Галеоти, The Spectator

На тристранните преговори Украйна-САЩ-Русия, провеждащи се в Абу Даби, екипите на Киев и Москва се ръководят от висши офицери от военното разузнаване. Това са новоназначеният началник на президентския щаб на Зеленски - генерал-лейтенант Кирило Буданов, бивш ръководител на ГУР – украинското военно разузнаване, и адмирал Игор Костюков, началник на руското ГУ – Главно управление на Генералния щаб.

Това не би трябвало да е изненада. Тихи преговори между ГУР и ГУ (все още широко известна със стария си съветски акроним ГРУ) стояха зад редица практически споразумения по време на конфликта, като например размяната на военнопленници и тела на загинали. Точно както в миналото израелската "Мосад" стоеше зад тайните преговори с арабските държави, преди да има дипломатически отношения, а ЦРУ поддържаше задни контакти с главното разузнавателно бюро на Северна Корея, шпионите понякога все още могат да бъдат полезни дипломати.

Буданов, откровен и категоричен защитник на украинската кауза, отдавна се е превърнал в фигура с почти митичен размер, не на последно място, защото много западни журналисти прегърнаха неговия мачо образ и завладяващите подробности от предишния му живот. Това включваше и задължителна секретност по време на посещенията в бункера му и един интересен трофей, небрежно подпрян в ъгъла на кабинета му - чисто нов руски трофеен автомат АК-12.

Въпреки това, Буданов все повече се очертава като относително прагматичен глас при оценката на перспективите на Украйна. Миналата година Буданов предупреди, че ако страната не успее да прекрати войната с Русия скоро, самото съществуване на Украйна може да бъде изложено на риск.

Много по-малко се знае за руския му колега. 64-годишният Костюков формално има военноморско звание, но по същество е кариерен разузнавач. След като завършва обучението си, той се присъединява към флота, но скоро е изпратен да учи във Военно-дипломатическата академия в Москва, институция, която обучава предимно бъдещи военни аташета и офицери от ГРУ/ГУ.

Тези две категории често се припокриват и в кариерата на Костюков те наистина са били тясно преплетени. Той е служил като разузнавач в чужбина, редувайки назначения в посолства (последното в Гърция през 2004 г.) с работа в „Аквариум“, централата на службата в северозападна Москва.

В рамките на ГУ има дълбоки разделения между така наречената агентура – ​​оперативното крило, което събира разузнавателна информация; анализаторите, които се опитват да интерпретират получената информация; и подразделенията на специалните сили, които често трябва да действат въз основа на тези данни.

Агентите често са наричани „костюми“ или „паркетни офицери“, защото много от тях работят под прикритие като военни аташета в удобни чуждестранни посолства. В замяна те гледат отвисоко на „ботушите“ – бойците от специалните части.

Костюков е междинен тип: кариерата му е съчетавала аналитична и разузнавателна работа. Той е служил като вербовчик на офицери в чужбина, куратор на разузнаването, а след това като ръководител на аналитично звено в Москва.

С влошаването на отношенията на Русия със Запада – особено след 2014 г. – Костюков, вече заместник-началник на Главното управление, играе важна роля в разгръщането на все по-агресивни операции в чужбина. През 2016 г. САЩ му налагат санкции за намесата на началника на щаба в американските избори, а Обединеното кралство прави същото след опита за отравяне на Сергей Скрипал през 2018 г.

По това време обаче кариерата му очевидно е във възход. Освен това, в Русия, осъждането от Запада се е превърнало в почетен знак за разузнавателния офицер. През 2017 г. Костюков е награден със Златна звезда на Героя на Руската федерация за ролята му във войната в Сирия.

Когато предшественика му на чело на ГУ ген. Коробов се разболява тежко през 2018 г., вицеадмирал Костюков служи като негов изпълняващ длъжността заместник. По-късно същата година той е назначен за негов наследник и става заместник-началник на Генералния щаб - първият военноморски офицер, заемал тази позиция в постсъветската история. На следващата година е повишен в пълноправен адмирал.

По време на войната в Украйна Костюков ръководи дейността на ГУР в няколко области едновременно: засилване на дестабилизиращите операции в Европа; адаптиране към масовото експулсиране на дипломатически агенти от западните държави чрез активно използване на прокси структури, сателитно и кибер разузнаване; извършване на саботажи и опити за убийство на украинска територия; и поддържане на задкулисни комуникации с ГУР.

Това до голяма степен обяснява решението на Москва да го назначи за ръководител на делегацията на преговорите в ОАЕ. Костюков е очевиден аналог на Буданов и въпреки че не е известно дали някога са се срещали лично, те поддържат определени работни отношения.

Назначавайки Костюков, а не дипломат като помощника по външната политика Юрий Ушаков или бизнесмена Кирил Дмитриев, Владимир Путин също изпраща сигнал: от негова гледна точка, руското искане Украйна да предаде останалите й подконтролни райони на Донецка област остава основна тема на разговорите.

Но това назначение отразява и личната репутация на Костюков. Един европейски служител, който е общувал с него многократно, го описва като „строг, но изтънчен“ човек, който „вижда света такъв, какъвто е в действителност“. Руски източник го нарича представител на „традицията на академичните генерали“, които изпълняват заповеди, но ги тълкуват „с известна грация“.

Като се има предвид, че Путин изглежда все още настоява за териториални отстъпки, които повечето украинци биха сметнали за унизителни, именно тези качества ще са необходими, за да се прекъсне настоящата дипломатическа безизходица.