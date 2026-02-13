Доц. Стойчо Стойчев: Важното е изборите да зависят от избирателите, а не от служебния премиер и кабинета му

В момента нагласата на хората и на политиците е Радев да управлява под някаква форма

И с тяхно МВР ППДБ трудно могат да постигнат някакъв резултат

Андрей Гюров получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на служебно правителство. Той има седем дни срок за това, след което то трябва да бъде одобрено от Йотова. Следва насрочване на изборите, най-вероятно на 19 април. С доц. Стойчо Стойчев разговаряме за това колко независим е Гюров, който е бил председател на ПГ на ППДБ, кой ще определи министрите в кабинета му. Според Стойчев, Гюров е бил готвен за поста служебен премиер. ППДБ са възприели линия на поведение да поставят ултиматуми, да нареждат от позицията на това, че гражданите от площада са зад тях, казва Стойчев. Според него Борисов и Пеевски в момента премислено и стратегически са се оттеглили поне до президентските избори.

- Като че ли изборът на президента Илияна Йотова да номинира за служебен премиер Андрей Гюров май не изненада никого, доцент Стойчев?

- И мен не ме изненада. Беше един от най-очакваните и вероятни ходове. Хората, които са разчитали, че някакъв друг избор ще има, вероятно са изходили от логиката, че досега БСП беше в коалиция с ГЕРБ и че по-скоро ще се подходи по тази коалиционна логика. Но Илияна Йотова отдавна не е представителка на БСП в твърдия смисъл на думата. Тя бе издигната от БСП за вицепрезидент, но като цяло си има собствена визия, още повече и стратегия за предстоящите президентски избори. Пък има и някакви уговорки с Радев, предполагам, може и да не ги поддържа публично, но си ги има. И като нищо условието на Радев Гюров да бъде премиер е било Гюров да предложи подходящи кандидати за вътрешен министър и за министър на електронното управление. Защото този министър на електронното управление също има много важни функции. Той се занимава с машините в изборния процес от до, верифициране, сертифициране и каквото още трябва. И двете ведомства са му важни на Радев от добронамерна гледна точка да бъде сигурен той, че никой няма да му открадне това, което си е негово. Това от добронамерна гледна точка. А вече ако сме злонамерени може да измислим най-различни причини...

- Служебният премиер Гюров подаде оставка като подуправител на БНБ, с какво се запомни престоят му там?

- Ами това няма голямо значение. Той така или иначе е в някакъв юридически казус с това място. Този пост му свърши работата, която трябваше да му свърши. От председател на парламентарна група отиде в БНБ може би защото профилът му пасваше, с идеята да седи там и да чака този момент, който в крайна сметка настъпи. Според мен той е готвен за поста служебен премиер. Надали се е изживявал като централен банкер, по-различна му беше функцията. Той идва от политиката в банката. Петър Чобанов от ДПС също дойде от политиката в банката, но той като цяло винаги си е бил финансист, беше и министър на финансите при Орешарски. И двамата са много добри финансисти.

- А Андрей Гюров?

- Докато за Гюров не знам, хората го хвалят, че бил много квалифициран. Не съм му следил биографията, но той беше от „Продължаваме промяната“ - млади успели българи, които дойдоха и се хванаха с политиката. И беше председател на парламентарната група. За да си председател на парламентарната група означава, че нещо си свършил за партията. Това се дава като награда. Дали си намерил пари, дали си намерил гласове или нещо друго си свършил, няма значение. Той се е появил в политиката с ясна идея да се реализира по някакъв начин. И това му е в момента най-високата опция - премиер.

- Асен Василев му препоръча Бойко Рашков да бъде служебен министър на вътрешните работи, защото той бил провел най-честните избори... Василев почна май да диктува на президента какво да прави...

- Асен Василев може много неща да каже. На какво отгоре, примерно, неговият колега Ивайло Мирчев нарежда на Делян Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков? Или на какво отгоре нарежда на парламента да сваля охраната на Борисов и Пеевски? Те са възприели такава линия на поведение, да поставят ултиматуми, да нареждат от позицията на това, че гражданите са зад тях. Те представляват гражданите, които са на площада. И затова поставят тези условия и изискват подчинение - да им се приеме 100 поцента машинно гласуване, да се промени изобрния кодекс. По този начин комуникират от ноември - декември насам. Сега дали това ще продължи или ще се промени, един Господ знае. Но са решили, че това харесва на техни избиратели, които ги гледат по телевизията и се кефят на нашите хора как раздават правосъдие и нареждат. А вече дали ще стане или не никой не го интересува. Според мен и самият Василев не го интересува. Той просто иска да се вижда по телевизията как дава нареждания и неговите хора да му викат „Браво“!

- В интервю за нас професор Антонета Христова каза, че според нея Гюров и ППДБ отдавна не играят на една писта и че те просто искат да се качат на негов гръб и да правят някаква политика. Дали това е така?

- Не знам какви са им били връзките и отношенията. Но факт е, че Гюров не се задържа много дълго в политиката. Не е ясно в какви отношения с тях, но не е ясно и в какви отношения е с Румен Радев. Според мен Радев контролира изцяло процеса, било директно или индиректно, но като цяло той преценил, одобрил, видял и е казал да, това е човекът. Важното е да не зависят изборите от служебния премиер и от кабинета му, а да зависят до голяма степен от избирателите. Това е най-важното.

- За много наблюдатели изборът на Гюров е удар срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски?

- Не мисля, че е удар, защото Борисов и Пеевски просто към момента напълно са се оттеглили. Дали това е договорено, дали по някакъв начин е даден нишан, че сега вие на ход, оставяме ви тук, правете каквото искате, имате картбланш, или пък нещо друго е станало, не зная. Това показва цялостното поведение на Борисов, на Пеевски, на парламентарните им групи и публично, и в парламента. И на правителството, с изключение на Желязков с подписването на Пакта за мир на Тръмп. Извън това от оставката насам тях просто ги няма. В момента са в ремисия, но с оттегляне.

- Принудително ли е това оттегляне или стратегически ход?

- Това оттегляне вероятно не е дефинитивно, то е някак си премислено, стратегическо. Трябва в един момент човек да спре за малко, хората си починат от него. Борисов и Пеевски са убедени в техният успешен управленски модел, но като всеки друг управленски модел, този се изчерпва. Не е важно колко е ефективен е бил този модел в управлението на страната, важно колко се харесва той на хората и как те го припознават като нещо тяхно. Но хората вече не го припознават като тяхното нещо. За разлика от късния Тодор Живков, Пеевски и Бойко не чакаха да бъдат свалени, а предварително се оттеглиха.

- Докога ще продължи това оттегляне?

- Ще видим какво ще стане. Предполагам, че връщането им ще стане на президентските избори. Защото за предстоящите парламентарни те са приели общата нагласа в държавата, че Радев ще управлява след изборите. Те няма да му помагат, но няма и да му пречат, няма да си дават много зор. Приели са, че в следващия парламент ще бъде по-скоро в опозиция, отколкото да участват в някакви разговори, във формиране на мнозинство. Или пък ако вече опре до тях и няма как да стане без тях, тогава ще мислят на момента, когато Радев без тях - най-вече без Борисов - няма да може. Без Делян със сигурност, за Борисов Радев не беше толкова категоричен. Според мен Радев няма да се кандидатира за депутат, както направи царят. Той ще си е отвън в някакъв щаб и ще чака неговите депутати да формират парламентарната група, да вземат мандата и да му дадат папката. И той вече оттам нататък да се разправя нагоре. Защото той съзнава висотата на президентската си позиция, още си е в нея, от нея изхожда. Конституционният съд му раболепничи, това се видя когато се разглеждаше оставката му и докладчик бе лично председателката на съда, така беше нагласено. Лека-полека през квотите и назначенията от президентската позиция в един момент Радев придоби надмощие в Конституционния съд, така че да няма и грам съмнения, че той прави нещо, което не е конституционно.

- Да припомним, че най-съкровеното желание на ППДБ е избори с тяхно МВР...

- Те могат да направят избори с тяхно МВР. Въпросът е, че те като имат МВР, трудно могат с него да постигнат някакъв резултат. При ППДБ е ясно, че те като повече партии в България без ГЕРБ, са регионална партия. Тяхната сила е в София и във Варна, където са им гласоподавателите, но там МВР не им трябва, защото хората си гласуват за тях, те си ги мобилизират. А по останалите населени места, министърът колкото и да се натиска, тези директори от МВР знаят, че той е министър за два месеца и няма да тръгнат с него да правят схеми. По малките населени места хората, които имат влияние и власт, са реално кметовете. Много са важни те и кой и как с тях работи, и те в каква позиция се намират спрямо партиите. Защото има кметове, които не зависят от тях, партиите ходят да им се молят. Те се овъртяни в такива отношения. В други места пък партиите имат по-голяма роля. Така че много е важно кметовете как ще бъдат предразположени да работят на тези избори. Сега може да има голяма вълна кметове, които да се засвидетелстват като радевисти и ще искат да помагат на Радев. Но за ППДБ такива няма да има, освен във Варна и в София.

- Гюров води дело в Люксембург, което ще бъде решено през март. Ако решат, че той не е имал право да бъде подуправител на БНБ какво ще стане? Пак ли ще се нарушават някакви закони тук?

- Това няма значение, ще бъде след дъжд качулка, минало съвършено. Ами назначен е човекът. Кирил Петков наруши Конституцията, и какво? Нищо не стана.

- Кой според вас ще определя министрите в клужебното правителство? Той или тя? Или този над нея?

- Предполагам, че ще има някакъв процес на съгласуване на министрите. Ще си ги подредят по някакъв принцип кой какви кандидати има. Но има много министри. Тия кабинети запазиха структурата от времената на Кирил Петков с много министри и много ресори.

- Отваря ли се някакъв път за коалиция между Радевата партия и ППДБ?

- Ами да, не е само, че се отваря, този път си съществува, този потенциал го има. Те тактически винаги могат да го изиграят. Като цяло гласоподавателите на единия и на другите биха приели такава коалиция, ако се налага. Това се лансира като възможен вариант. Може да се проиграе още отсега със служебното правителство. Защото някой път служебните кабинети обикновено подготвят нещата за редовните след тях. Така беше със Софиянски и Костов, както и с Близнашки и Борисов 2. Голяма част от министрите после останаха в редовния кабинет.

- Може ли същото да се случи с кабинета Гюров, който да подгрее за евентуален бъдещ кабинет на Радев?

- Ще видим дали сега ще е така. Но ситуацията е много динамична, и това не е толкова сигурно. Изисква се много логистика. От една страна е президентът. От друга бивш президент, различни партии. Появява се и новият лидер на БСП Крум Зарков. Ако президентът не ги включи в някакъв формат, те имат реални шансове да не влязат в следващия парламент...

- Как ще бъде посрещнат от електората на БСП изборът на Йотова на човек от ППДБ за служебен премиер?

- Това според мен лесно се обяснява и аргументира. Идеята е да реализират практически техният си санитарен кордон и да изолират по всякакъв начин Пеевски и Борисов от процеса на взимане на решения. Това ще направят сега, но този кордон няма да бъде само за Пеевски, а и за ГЕРБ.

- Но има един друг проблем - в парламента те си имат мнозинство. И може спокойно да бламират всяко едно действие на служебното правителство?

- Имат мнозинство, но както казах, в момента са в ремисия и по-скоро не биха влезли в конфронтация сега. Просто защото за тях тази конфронтация е вече излишна. Защото хората ще ги упрекнат, че до последно ще създадат проблеми и ще правят мизерии. И ще имат още по-голям отлик на гласове.

- Да предположим, че отново ще има нередовни бюлетини, купуване на гласови и т. н. Вината за това ще бъде хвърлена този път върху ППДБ?

- Този път няма да има такива драми. Не защото ще стане по-качествен изборният процес, просто защото някой няма да обръща такова внимание. В момента нагласата и на хората, и на политиците е Радев да управлява под някаква форма. Доколкото изборите произведат тая реалност, те трябва да я формализират. Ако резултата горе-долу отговаря на тия очаквания, няма да се проблематизира. и да се мисли много-много.

- След първата си среща с Илияна Йотова, Гюров каза, че се съгласил да стане служебен премиер, но да не му се поставят скрити условия. Какви ли ще са те?

- Предполагам кого да назначи за министър еди къде си. Той го казва това в някакъв смисъл от куртуазия. Тези условия ако са скрити, никой няма да разбере. А когато са явни, няма да са скрити. Той така си ги говори тези неща. Защото Гюров не разбира от избори. Нито знае как се правят честни, нито нечестни избори. Дали са честни или не зависи от резултата, кой как го приема и тълкува. Неговата работа ще бъде друга - например да подготви нов удължителен бюджет, да уволни хора, да подмени държавната администрация. Това ще прави правителството.

Стойчо Стойчев е роден е в Шумен на 7 януари 1983 г. Завършва Софийския университет- бакалавър 2001-2005 и магистър, 2005-2006. През 2010 г. защитава дисертация на тема “Европеизация на представителния елит в България: измерения и ефекти”. Доцент в Софийския университет от 2018 г. Началник на кабинета на министъра на образованието и науката (2014). Съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Република България. Ръководител е на Лабораторията за изборни системи и технологии (ЛИСТ) и преподавател по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност в катедра “Политология” на Софийския университет. Доктор на политическите науки.