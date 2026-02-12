Източват банкови сметки с обаждане по телефона

Искат данни от личната карта и да последвате линк в приложение

Обясняват, че са от централата на „Револют“ и ще ограничат достъпа ви

Не знаят добре български

Опити за източване на банкови сметки правят с обаждане по телефона, разказа читател на “Труд news”. Измамници искат да отворите линк, който изпращат на мобилния ви телефон, както и данни от личната ви карта.

Всичко започва с безобидно обаждане по мобилното приложение Вайбър (Viber). На телефона се изписва, че ви търсят от централата на “Револют” (Revolut Headquarter). Много българи използват “Револют” (Revolut) и имат сметка с пари там заради по-ниските такси и предлаганите финансови услуги. Това е британска финансово-технологична компания (финтех), базирана в Лондон, която предоставя иновативни дигитални финансови услуги. “Револют” стартира банковата си дейност в страните от ЕС с лиценз от централната банка на Литва.

Читателят на “Труд news”, който са опитали да измамят, няма сметка в “Револют” и затова сравнително лесно разбира, че става въпрос за измама. Но хора, които имат сметка, биха се подлъгали, ако се обадят от централата на банката. Човекът, който сигнализира за измамата, не е вдигнал на обаждането по Вайбор, но решава да проведе разговор чрез съобщения в това приложение, за да разбере за какво става въпрос. На въпроса “Пишете за каква става въпрос” получава отговор, че го търси “Зак от централата на Revolut”. Той обяснява, че причината за обаждането е, че акаунтът на човека в “Револют” ще бъде ограничен още същия ден, защото не е активирал карта за еднократна употреба.

Това е най-използваният трик от измамници, които искат да се доберат до ваши лични данни, обясняват експерти по киберсигурност. Създават усещане у жертвите на измама за спешност, че трябва да направят нещо бързо, веднага, иначе ще има неблагоприятни последици за тях. В случая това е ограничаване на акаунта на човека в “Револют”, което ще стане още същия ден.

В чата по Вайбър, както сам се нарича “Зак от централата на Revolut”, иска от жертвата на опита за измама да потвърди самоличността си и пита дали носи личната си карта. За целта в чата задава въпроса “В момента имате личната си карта със себе си”. Това е втори признак, че става въпрос за измама. Обикновено измамниците не знаят добре български. Ако действително се обаждат от централата на “Револют” може да се предположи, че действително човекът отсреща не знае добре български. Но има случаи, при които се обаждат или изпращат съобщение на телефона, като се представят, че са от българска финансова или държавна институция, като отново не знаят добре езика ни.

Част от разговора, който читателят на “Труд news” е провел с измамниците.

В конкретния случай жертвата на опита за измама задавя въпроса каква е тази карта за еднократна употреба в “Револют”. При което получава отговор, че това не е физическа карта, не е дигитална карта, но е добавена в приложението в “Револют”. След което “Зак от централата на Revolut” изпраща линк на мобилния телефон, който иска да отворите и да въведете данни от личната си карта. Експертите съветват такива линкове въобще да не бъдат отваряни. Дори да не въведете данни от личната си карта, самото отваряне на линка може да има негативни последици за сигурността на телефона ви. Подобни схеми за измама използват като се представят от различни институции, например банкови или държавни. Най-често използват институции, към които хората имат респект и не са свикнали да спорят с тях.

Телефонният номер започва с +92

Обаждат се от Пакистан

Не споделяйте лични данни

Ако ви се обаждат от Пакистан или от държава в Африка, вероятно става въпрос за измама.

Измамниците, които се представят, че са от централата на “Револют”, звънят от Пакистан. Телефонният номер на обаждащия се започва с +92, а на екрана на телефона се изписва Revolut Headquarter, но експерти казват, че всеки може да си сложи такова име във Viber. Представители на “Револют” никога не звъни по Viber, особено не от Пакистан. Целта на измамниците е да ви накарат да дадете лични данни, кодове за достъп или да инсталирате зловреден софтуер на телефона си.

Ако получите подобно обаждане най-добре въобще не отговаряйте, не споделяйте никакви данни, много е важно да не натискате никакви линкове, добре е да блокирате номера, за да не ви притесняват повече, добре е да докладвате обаждането като спам (spam).

В България над 1 млн. човека са клиенти на “Револют”, а сред причините за това са както по-ниските такси, така и възможността за инвестиции във финансови инструменти през приложението на компанията. Нараства броят на потребителите в България, които използват “Револют”, за да инвестират - с 15% през 2025 г., а средната стойност на портфейла е 4155 евро, показват последни данни на финтех компанията.

Акциите от технологични компании са сред най-търгуваните в България. Компанията за проучване и добив на благородни метали Coeur Mining е най-купуваната и продавана американска акция сред българите за разлика от европейските клиенти като цяло, които са предпочели NVIDIA. Сред европейските акции Rheinmetall се е очертала като най-активно търгуваната акция, отразявайки засиленото внимание на инвеститорите към компаниите в отбранителния сектор. Vanguard S&P 500 UCITS ETF е най-търгуваният борсово търгуван фонд в България, подчертавайки интереса към американския пазар.

Не се доверявайте на обяви в социалните мрежи

Мамят с билети за културни събития

Има измами с продажби в социалните мрежи на билети за културни мероприятия.

В социалните мрежи има разрастваща се и добре координирана схема за измами с билети за концерти, спортни срещи и културни прояви, предупреждават засегнати потребители. Злоупотребите се извършват най-често в големи групи във Фейсбук за покупко-продажба на билети.

Потърпевши твърдят, че става въпрос за предварително подготвена схема с участието на няколко души, които оперират чрез множество фалшиви профили. Те публикуват обяви или отговарят на такива с предложения за билети за силно търсени събития - именно онези, за които местата в официалните канали са почти или напълно изчерпани.

Механизмът на измамата започва с публикации, в които се търсят билети. Подобни постове бързо биват “захранени” с коментари от различни профили, създаващи илюзия за активно и разнообразно предлагане. Тези коментари служат като примамка, чиято цел е да провокира интерес и доверие у потенциалните купувачи.

Често предлагат билети за скъпи сектори на необичайно ниски цени, което допълнително подтиква хората да реагират прибързано. Една от потърпевшите разказва, че след като е превела пари за два билета, “продавачката” е поискала допълнително по 50 лв. на билет, като обяснила това със “смяна на име”. След отказ и настояване за възстановяване на сумата, купувачката била незабавно блокирана. Други жертви споделят сходен опит - след извършено плащане билетите така и не били изпратени по имейл, а контактът с продавача бил прекъснат.

При съмнение или вече осъществена измама гражданите е добре незабавно да сигнализират в ГДБОП, да уведомят обслужващата ги банка и да докладват фалшивите профили в социалната мрежа, за да се ограничи рискът от нови случаи.

Загуби за много пари

Между 50 и 70 сигнала ежедневно постъпват в МВР

Ежедневно в ГДБОП постъпват между 50 и 70 сигнала от граждани и фирми. Сред най-честите оплаквания са измами при онлайн пазаруване, фишинг атаки, подвеждащи обаждания от “банкови служители” и измами при продажба на стоки втора употреба, съобщи наскоро старши комисар Владимир Димитров - директор на “Киберпрестъпност” към ГДБОП.

Хакерските атаки идват както от България, така и от чужбина - често от държави в Африка и Азия. Особено активни измамниците били при онлайн пазаруване, фалшиви обяви за наем на вили и къщи за празници, подмяна на IBAN в комуникацията между фирми и сключване на договори за превод на пари. Има и обаждания от фалшива “банкова поддръжка”, както и измами в сайтове за продажба на вещи втора употреба.

Най-скъпият вид измама, която ГДБОП разследва преди време, бе подмяната на банкови сметки при фирмена кореспонденция. Само за последните месеци на миналата година 60 български компании са докладвали загуби за над 8 милиона евро.

Сред популярните в момента измами са тези свързани с еврото. На мейл потребители получили съобщения, в които се сочи, че при “миграция на системите към евро” е възникнал технически проблем, довел до дублиране на плащане от клиента. Измамниците уверяват, че за да бъде възстановена “излишно преведената сума”, е необходимо да се подаде заявка чрез посочен фалшив линк.

Сред измамите доскоро бяха популярни и фишинг атаките за получаване на суми от наследство от богати принцове или принцеси, а целта е кражба на лична и финансова информация. Не са малко и случаите за участие в инвестиции, които ще донесат огромни печалби.

Само преди дни в Румъния започна разследване, след като местна бизнесдама е била излъгана да преведе 2,5 милиона долара на нигериец, представял се за “престолонаследник на Дубай”. Тя била убедена да инвестира заедно с “престолонаследника на Дубай” в хуманитарна фондация. За да преведе огромната сума, румънката изтеглила банкови заеми, за които заложила къщата си, както и взела финансови ресурси на компанията си.