ЕС одобри до 3,3 млрд. евро за модернизация на българската армия

За девет стратегически проекта

Съветът на Европейския съюз даде одобрение за отпускане на финансова подкрепа за България и още осем държави членки с цел ускоряване на процесите по превъоръжаване и модернизация на националните армии. Решението е взето на заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел, като за нашата страна е предвиден ресурс до близо 3,3 милиарда евро, съобщи информационният център на Министерството на отбраната.

Средствата ще бъдат осигурени под формата на дългосрочни заеми от Европейската комисия, след положителна оценка на представените от държавите национални инвестиционни планове. Очаква се споразуменията да бъдат подписани в кратки срокове, а първите плащания да постъпят още през следващия месец.

Финансирането е част от мащабната европейска инициатива за укрепване на отбранителните способности на континента, в рамките на която Европейската комисия обяви готовност да подкрепи държавите членки с общ ресурс до 800 милиарда евро, включително чрез съвместни обществени поръчки в сферата на отбраната.

България планира да насочи отпуснатите средства към реализацията на девет стратегически проекта, които целят цялостно обновяване на способностите на въоръжените сили. Сред приоритетите са придобиването на бойни машини за пехотата за Сухопътните войски, модернизацията на Военноморските сили с нови многофункционални кораби, изграждането на съвременна система за противовъздушна отбрана, доставка на ново поколение радари за контрол на въздушното пространство, както и обновяване на артилерийските системи и индивидуалното въоръжение. Значителен ресурс е предвиден още за развитие на безпилотни и разузнавателни платформи, укрепване на киберотбраната и комуникационните системи, подобряване на логистичните способности, както и модернизация на военната инфраструктура и условията за подготовка на личния състав.