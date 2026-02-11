България плаща първата си членска вноска към Европейската космическа агенция

Правителството в оставка прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на иновациите и растежа за заплащане на първата за 2026 г. членска вноска на България към Европейската космическа агенция (ЕКА), съобщиха от правителствената информационна служба.

С предприетите действия ще се гарантира продължаване на участието на български фирми и научни организации в програмите, инициативите и процедурите на ЕКА, както и достъпът до младежките, научните и експертните програми на Агенцията за български участници.

Продължаване на сътрудничеството с ЕКА помага за развитието на космическата индустрия в страната, предоставя нови възможности за българския бизнес и научните среди, както и допринася за напредъка на космическите технологии.