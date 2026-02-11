Евродепутати настояват за повече прозрачност при добавките в храните

Според тях липсата на пълна информация дали използваните съставки са растителни, минерални или животински може да представлява потенциален риск за алергични и свръхчувствителни хора

За по-голяма яснота при етикетирането на добавките в храните настояват евродепутати, сред които и заместник-председателят на правната комисия в Европейския парламент Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП).

Той информира, че вече е изпратен писмен въпрос до Европейската комисия дали посочването на Е-номерата може да стане задължително с цел повече прозрачност за потребителите. „За хората с алергии или повишена чувствителност изборът на подходящи храни, напитки, лекарства и козметика често е затруднен, а понякога дори крие риск за здравето“, изтъкват в мотивите си членовете на ЕП.

В момента европейското законодателство изисква хранителните добавки да бъдат посочени в списъка на съставките чрез функционалния им клас, последван от специфичното наименование или Е-номер. Изписването на Е-номер обаче не е задължително във всички случаи.

Освен това, в ЕС няма законово изискване за посочване на произхода на суровините. Това означава, че ако се използва целулоза, етикетът не е задължително да уточнява дали тя е от дърво, памук или пък бамбук, подчертават евродепутатите.

Те питат още дали ЕК планира да проучи необходимостта от задължително обозначаване на произхода на суровините за определени добавки. Според евродепутатите липсата на пълна информация дали използваните съставки са растителни, минерални или животински може да представлява потенциален риск за алергични и свръхчувствителни хора.