Будист предупреждава за Калушев още през 2013 г.: Завършен манипулатор

Чуждестранни последователи и практикуващи будизъм предупреждават още в далечната 2013 г., че лама Иво Калушев е изпечен манипулатор и е въпрос на време на бял свят да лъснат измамите му. Това става ясно от дискусия, проведена в един от най-големите духовни форуми dharmawheel.net.

Сайтът dharmawheel.net е будистки форум, създаден през 2009 г. от д-р Дейвид Снайдър. Той е предназначен основно за обсъждане на направленията махаяна и ваджраяна в будизма и е сестрински сайт на DhammaWheel.com, който е фокусиран върху тхеравада традицията.

Във форума будисти открито изразяват скептицизма си относно лама Калушев. Един от потребителите му пише: "Иво, отговорът ти може да се счита за плагиатство. Защо го казвам? Защото съм чувал същите оправдателни речи много пъти преди – от лидери на култове, когато ги изобличават в измама и злоупотреби. Толкова смирено, толкова открито, толкова… заучено. Но очевидно не добре обмислено".

На това Калушев отговаря, че няма против да бъде отхвърлен като фалшив „учител“ или култов лидер от общността. Споделя, че не харесва много и ролята на лама, но е принуден да използва званието, тъй като има отговорност към своята група ученици.

"Характерът ми не е много приятен"

След като няколко човека словесно нападат лама Калушев, той им отговаря, че всъщност има резон в техните критики към личността му.

"Относно споменаването на някои от недостатъците на моята личност в тази тема, трябва да кажа, че тези наблюдения, за съжаление, са напълно точни. Имам и други недостатъци, които мога доброволно да добавя към списъка при поискване. Характерът ми не е много приятен, отношението ми често е грубо с хората. Често нямам много търпение за глупости. Нямам високо мнение за себе си, така че мога да разбера много добре всеки, който не ме харесва", пише Калушев.



И добавя: "Прераждането не е вяра за мен или моите близки приятели, практикуващи дхарма. То е общоприет факт, който може много лесно да се провери".

Връзката учител-ученик

В друг свой коментар лама Калушев пише: "Не вярвам в практикуването с хора, които не са напълно отдадени. Не вярвам в никакъв вид Дхарма, където няма сериозно лично взаимодействие между учител и ученик. Повече от десетилетие съм в позиция да преподавам Дхарма по молба на моите собствени учители, като съм правил изборите си въз основа на минал опит. Това е просто моето условие, ако искам да продължа с това нещо", заявява той.



Мъж, регистриран с псевдонима Disjointed засилва съмненията си около българина, когато Калушев споделя, че не харесва много да бъде наричан лама. "Особено ми харесва този ред, защото те представя като жертва на обстоятелствата. Напълно безсмислено е, тъй като сам избра да се поставиш в ролята на лама, а сайтът ти е изцяло за теб и за това да те промотира, но е чудесно като парадигма за манипулация. Както и да е, виждал съм това толкова много пъти, че вече ми е скучно и нямам желание да обяснявам всички червени флагове около личността ти. Преди 10 години щях да изпитам възмущение и енергия, когато видя подобна „смирена“ защитна стратегия, но сега просто ми изглежда клише", пише Disjointed.