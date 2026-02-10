Директорът на специализираната детска болница в София подаде оставка, МЗ я прие

Благомир Здравков се оплака от "административен натиск" и "безкрайни проверки"

Директорът на Специализираната детска болница в София - д-р Благомир Здравков, подаде оставка, съобщи самият той във Facebook.

„Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам болницата с липса на примирение, с болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване“, пише Здравков.

Той посочва, че през изминалата година, вместо съдействие, е получавал „системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог“, което според него прави невъзможно модернизирането и стратегическото планиране за бъдещето на болницата.

В публикацията си д-р Здравков отбелязва постиженията на лечебното заведение по време на неговото ръководство: десетки хиляди лекувани деца, ръст на екипа от специалисти и специализанти, по-добро заплащане и повишено доверие от страна на родителите и обществото. „Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник“, отбелязва той.

Здравков добавя, че винаги е работил като лекар, участвайки в десетки мисии зад граница и осигурявайки лечение на тежко болни деца, което не било възможно в България. „Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават“, пише още той.

По-късно от здравното министерство съобщиха, че оставката на д-р Здравков е приета.

За временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор ще бъде назначена д-р Мария Екимова-Пенева.

"От МЗ категорично отхвърлят внушенията за упражняван институционален натиск върху което и да е лечебно заведение. Проверките, извършвани от компетентните органи, са стандартен инструмент за гарантиране на законосъобразното разходване на публични средства и качеството на медицинската дейност във всички държавни лечебни заведения, чиито принципал е МЗ", заявяват от ведомството.

За периода от началото на 2025 г. до момента в болница "Проф. Иван Митев“ са извършени две проверки от звено "Вътрешен одит“ към МЗ. Първата е от 23 септември 2025 г., а втората - от 29 януари 2026 г., посочиха още от пресслужбата. За същия период, по информация от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН), в болницата са извършени седем проверки, като три от тях са по сигнали и жалби, две са по прокурорски постановления, една е във връзка със сезиране по медийни публикации и една по повод постъпило писмо от самата болница, относно настъпила смърт на пациент. През 2026 г. са извършени още две проверки по жалби до ИАМН, като по едната е постъпило и постановление от прокуратурата.