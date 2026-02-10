Боби Ваклинов за трагедията "Петрохан" и Иво Калушев: Не е нормално...!

"Закрилата и грижата за детето са висша ценност"

„Не е нормално да говорите за здрава връзка между 15-годишно момче и възрастен - здравата връзка е между детето и родителите му!"

Това коментира журналистът Боби Ваклинов във фейсбук по случая "Петрохан" и обстоятелството, че Иво Калушев е живял с 15-годишното момче, което продължително време е отсъствало от училище и в крайна сметка бе открито мъртво в кемпера му под Околчица, заедно със самия Калушев.

"Не е нормално да нямаш връзка със сина си повече от седмица и да си спокоен, когато той е в компанията на издирван за тройно убийство! ИЗВРАТЕНО Е да открият детето ти мъртво заедно с издирвания и да твърдиш, че не си променил мнението си за него", възмущава се Ваклинов.

"Казвам го като баща на 5-годишно момче за когото закрилата и грижата за детето са висша ценност, която стои над всяка идеология, „свобода“ и „извисени“ духовни практики, използвани като алиби!", пише той.