Виктор Димчев: Сектата в „Петрохан“ е имала политически чадър на най-високо ниво

Политически чадър на най-високо ниво е покровителствал дейността в хижа „Петрохан“. Това заяви анализаторът Виктор Димчев относно убийствата, сред които това на 15-годишно момче, както и самоубийството на лидера на групата Ивайло Калушев.

„Основната задача сега е да се издирят останалите жертви и хората, финансирали организацията“, заяви Димчев по Евроком.

Той посочи, че групата е започнала дейността си под прикритието на НПО-то, чието име започва с „Национална агенция...“, дни след встъпването в длъжност на кабинета „Петков“. Димчев припомни, че регистрацията е извършена в Агенцията по вписванията под ръководството на бившия министър Надежда Йорданова, а представители на "сектата" са имали срещи и споразумения с тогавашния екоминистър Борислав Сандов. Според анализатора, Сандов е поддържал контакт с Ивайло Калушев, но липсват официални сигнали за дейността на групата в държавните институции.

Виктор Димчев твърди, че бившият вътрешен министър Бойко Рашков е закрил районното управление в Годеч, което отговаря за територията на хижата. Успоредно с това община Берковица е предоставила 5 декара планински терен на цена от 1 лев на квадратен метър. По думите му, обитателите са разполагали с полуавтоматично оръжие, джипове и системи за видеонаблюдение.

Анализаторът отправи обвинения, че представители на висшия ешалон на коалицията ПП-ДБ са посещавали мястото.

Димчев направи аналогия със случая „Епстийн“ в САЩ и изрази опасения, че истината може да бъде прикрита заради високите позиции на замесените лица.

Освен хижата в Стара планина, съществуват поне още две подобни места – край плаж „Корал“ и близо до Горна Малина, заяви анализаторът. Той призова разследващите да разпитат детайлно всички политици, свързани с казуса, за да се прекрати насилието над деца.