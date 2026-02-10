Огромен ров изкарва студенти на протест

Дупката е от 2021 година

Студенти от УНСС обявиха, че излизат на протест заради огромен изкоп в близост до Спортна зала “Бонсист” и възникналата опасност от срутвания. Въпросната дупка в “Студентски град” стои от 2021 година, като заради нея движението по бул. “8-ми декември” вече пет години се осъществява само по едното платно.

“С настъпването на 2026 година се навършват 5 години от “временното” затваряне на едното платно за движение по бул. “8-ми декември”. Това продължава да е сериозен проблем за всички живущи на територията на ж. к. “Студентски град” и в околните квартали, тъй като този булевард е основна свързваща пътна артерия. По него се движи и градският транспорт, в който освен работещите, се возят и голяма част от студентите в гр. София, тъй като по-голямата част от общежитията на университетите са разположени на територията на ж. к. “Студентски град”, пишат студенти от УНСС.

Те обясняват, че освен забавяне на трафика и големи задръствания, затварянето на платното причинява периодично и ПТП-та, тъй като има участък, в който двете ленти за движение се събират в една.

Студентите настояват да се намери решение на проблема в най-кратки срокове, за да бъде възстановено нормалното движение в двете посоки по булеварда.