18 общини без аптеки, в 49 - само по една

Концентрирани са в големите градове

18 общини в страната са без аптека, а в 49 има само по една, показват данни от регистъра на аптеките на Изпълнителна агенция на лекарствата (ИАЛ). Общият брой на работещите аптеки в страната е 3274.

Разположението на аптеките е концентрирано в големите населени места - в столична община те са 711, в Пловдив - 225, във Варна - 190, като в Пловдив и Варна броят им се увеличава.

Без нито една аптека са общините Алфатар, Антоново, Бойница, Брусарци, Георги Дамяново, Грамада, Димово, Ковачевци, Крушари, Макреш, Невестино, Ново село, Ситово, Сухиндол, Трекляно, Чавдар, Чупрене и Якимово. С по една аптека на своята територия са 49 общини.

По една нова аптека е открита в Кайнарджа, Маджарово, Лъки, Николаево и Опан. Всички те са се възползвали от финансиране от НЗОК по специален механизъм за подкрепа на аптеки, които изпълняват дейности по договор с касата в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони или са единствен изпълнител на съответната дейност в общината, както и с денонощен режим на работа.

По отношение на обслужваното от една аптека население, най-голям брой се обслужва от единствената аптека в община Тунджа - над 20,4 хил. души. Най-добре осигурени с аптеки са хората в общините Несебър, Приморско и Чепеларе.