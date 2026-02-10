Конни състезания на Тодоровден в Стара Загора

Традиционните конни състезания по повод Тодоровден ще се проведат в Стара Загора. Те ще са навръх празника, който тази година се пада на 28 февруари 2026 г.

Мястото, където ще се организират е в Конната база при Тракийски университет, а в състезателната програма са включени паркури за деца, любители и професионални състезатели, както и категория надскачване.

За победителите във всички категории са предвидени купи, медали и ваучери.

Състезанията дават възможност за участие на състезатели от различни конни бази и стопанства от страната. Участието е без такса, като за конете са осигурени свободни боксове за настаняване.

Към момента участие вече са заявили състезатели от различни региони на страната.

