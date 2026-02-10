Акробат и баща му арестувани с наркотици

Трима мъже от Айтос са задържани, след като в домовете им били открити наркотици, съобщиха от полицията. Те са на 29 и 32, 54 години. Двама от тях са баща и син, като синът наскоро се завърнал от Палма де Майорка, където работел като акробат.

Претърсени са шест адреса и са проверени на превозни средства, ползвани от арестуваните. Открити са 267 грама канабис, две електронни везни и саморъчно свита цигара, съдържаща суха зелена листна маса. По една от везните са открити следи от вещество със съдържание на тетрахидроканабинол и наличие на метамфетамин.

След изтичане на 24 часовия срок на задържане, двамата от айтозлиите са освободени, а спрямо 32-годишният е повдигнато обвинение и срока на задържането му е удължен за 72 часа.