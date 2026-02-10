Седмичната анкета на „Труд news“: Коалиция „Радев – Възраждане“ е най-стабилната формула

Коалиция между президента Румен Радев и „Възраждане“ се очертава като най-стабилна управленска формула след предстоящите избори, според читателите на trud.bg.

Това показва анкета, проведена в рамките на седем дни, в която участие са взели 3003 души, всеки гласувал от уникален IP адрес.

На въпроса „Коя коалиция, от изброените, би била най-стабилна и полезна за България?“ 40,36 процента посочват варианта „Радев – Възраждане“. Резултатът ги поставя убедително на първо място и показва ясно изразено търсене на алтернатива на досегашните управленски формули.

Втора по подкрепа е коалиция „ГЕРБ – ДПС НН“ с 27,77 процента. Това е единствената друга конфигурация, която събира значителен дял от гласовете, макар и по-нисък от този на първия вариант.

На трето място остава вариантът „Радев - ГЕРБ“ със 17,38 процента. Значително по-слаба подкрепа получават останалите възможности - „Радев – ППДБ“ с 9,19 процента и „ГЕРБ - ППДБ“ с едва 5,29 процента.

Данните очертават ясно недоверие към познатите коалиционни формати, свързвани с досегашното управление и политическата нестабилност през последните години. Високият резултат за „Радев - Възраждане“ показва търсене на по-ясно изразен политически курс, различен от досегашните парламентарни комбинации.

Анкетата отразява нарастващото желание за нов баланс на силите и за управленска формула, която според гласувалите би донесла повече сигурност в условията на продължителна политическа турбулентност, както и че доверието към традиционните коалиционни партньорства остава сериозно разклатено.

Участвайте в новата анкета на „Труд нюз“ на тема: „Какво крие властта в аферата “Петрохан”?, на www.trud.bg!