Седмичната анкета на „Труд нюз“: ГЕРБ печели предсрочните избори

Анкетата на trud.bg, в която за седемдневен период са участвали 4424 читатели с уникален IP адрес, очертава ясна картина на обществените нагласи преди евентуални предсрочни парламентарни избори. Резултатите показват едновременно търсене на познатото, силно недоверие към част от досегашния политически елит и отчетлива умора, която се изразява както в протестен вот, така и в отказ от участие.

С най-висок резултат в анкетата се нарежда ГЕРБ-СДС с 41.64 процента. Подкрепата за партията ясно показва, че въпреки дългогодишното си присъствие във властта и натрупаните критики, тя продължава да бъде възприемана от значителна част от обществото като най-организираната и управленски подготвена политическа сила. За немалко гласували изборът изглежда продиктуван не от ентусиазъм, а от усещането за липса на по-убедителна алтернатива.

На второ място се нарежда формация, асоциирана с президента, посочена в анкетата като Партия на Румен Радев, с 26.04 процента. Този резултат е показателен за сериозния потенциал на евентуален нов политически проект, който да капитализира общественото недоволство от партиите и доверието в институцията на президентството. Вотът за подобна формация ясно носи елемент на протест срещу установения партиен модел.

Третата позиция заема Възраждане с 10.33 процента, което потвърждава устойчивото ѝ присъствие като изразител на радикално и антисистемно недоволство. Подкрепата за партията остава стабилна и показва, че част от обществото търси по-рязка конфронтация с политическото статукво.

Резултатите за останалите партии разкриват сериозна ерозия на доверието. ППДБ събира едва 3.53 процента, което е ясен индикатор за разочарование от обещанията за промяна. Подобна е и картината при ДПС - НН с 1.81 процента, Величие с 2.15 процента, МЕЧ с 1.08 процента, ИТН с 0.41 процента, БСП с 0.86 процента и АПС с 0.70 процента.

Делът на „Друга“ е 2.98 процента.

Показателен е и фактът, че 8.48 процента от участниците заявяват, че няма да гласуват. Този дял не бива да бъде подценяван, защото той е израз на дълбока апатия и недоверие към целия политически процес.

Анкетата показва, че ако предсрочни избори се проведат в близко бъдеще, те ще бъдат доминирани от сблъсък между утвърдената власт и нови или антисистемни проекти, докато голяма част от досегашните партии остават в периферията. Обществото изглежда раздвоено между желанието за управленска предвидимост и нуждата от радикална промяна, а резултатът от този сблъсък ще определи не само състава на следващия парламент, но и посоката на страната в условията на продължаваща политическа нестабилност.

