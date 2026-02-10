Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите дни ще стане ясен служебният премиер

Президентът Илияна Йотова продължава с консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. Партия "Величие" са последната парламентарно представена партия в 51-вото Народно събрание, който дойдоха на "Дондуков" 2 за консултациите.

„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани. Нямаме защитни мерки за най-уязвимите, а мерките не са впечатляващи. Страната ни трябва да бъде максимално предвидима. Поправките в Конституцията ограничиха избора за поста служебен премиер, но тези консултации в никакъв случай не са формални. Очаквам конструктивен диалог”, заяви държавният глава.

От „Величие” благодариха за възможността да представят позициите си.

„Сега е единственият момент, в който можем да направим обрат в нещо необратимо. Най-голямата трагедия е недоверието на обществото в институциите. Причината за високите цени е, че липсва конкуренция на пазара. Хората вече не вярват на нищо. Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре. Вярваме на 100% във Вашия избор, готови сме да работим заедно за прозрачност и справедливост”, каза Ивелин Михайлов.