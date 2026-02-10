“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случая "Петрохан"

Парламентарната група на “Възраждане” е внесла искане до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП във връзка с трагичните събития на Петрохан и Околчица. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Народните представители от “Възраждане” са категорични, че е необходимо да бъде получена допълнителна информация относно случаите.

Изясняване на фактите и обстоятелствата, при които са настъпили смъртните случаи в района на хижа „Петрохан“ и в района на връх Околчица, дейността и пребиваването на лица и организации в тези райони, наличието, съдържанието и обработването на сигнали и информация от компетентните държавни органи във връзка с тези обстоятелства, включително данни за противообществени и престъпни прояви от различен характер, извършените проверки, анализи и изготвени доклади, предприетите или непредприети действия от страна на държавните органи, частно финансиране и последващия институционален контрол върху тези отношения и др.