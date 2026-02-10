Държавният глава: Консултациите за назначаване на служебно правителство не са място за предизборна кампания

Още по темата: МЕЧ на консултациите при президента Илияна Йотова 10.02.2026 11:53

Консултациите за назначаване на служебно правителство не са място за предизборна кампания. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с парламентарната група на ПП МЕЧ в рамките на процедурата за назначаване на служебен кабинет. Представителите на ПП МЕЧ дойдоха на консултациите, за да заявят, че отказват да участват в тях.

„Спазвайки конституционните текстове, след като президентът е подал оставка, вицепрезидентът поема неговите правомощия“, заяви държавният глава на отправени обвинения от председателя на формацията. Йотова заяви, че не се отрича от нищо в биографията си, която е публична. Тя припомни, че българските граждани са я избирали няколко пъти за народен представител, за представител на България в Европейския парламент и за вицепрезидент.

В началото на срещата Илияна Йотова посочи, че консултациите с представителите на парламентарните групи не са формалност, защото се обсъждат най-належащите проблеми, които трябва да решава следващият служебен кабинет. „Позициите на парламентарните групи до голяма степен ще предопределят и кого ще посоча от петимата, които се съгласиха да заемат поста на служебен министър-председател“, заяви държавният глава.

„Най-важно е провеждането на прозрачни и честни избори, каквато е волята на стотици хиляди български граждани“, подчерта Илияна Йотова. По думите ѝ заедно с организацията на изборите постоянно действащият след конституционните промени парламент заедно със служебния кабинет трябва да се заеме с решаването на най-неотложните проблеми пред страната.