Асен Василев: Гнусна атака, ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата

Това, което стана ясно последните няколко дни е, че ДАНС и прокуратурата са „проспали случая“, имало е сигнали, разследване, което декември е приключило, без да е ясно до какво е довело. Така председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира случая „Петрохан“.

„ДАНС и прокуратурата не са се намесили навреме и хвърлят най-разнообразни теории, като МВР оборва ДАНС и казаното от и.ф. главен прокурор, нищо не е ясно. Целта е да се замете фактът, че не са си свършили работата“, добави Василев.

Председателят на ПП отрече да е познавал организацията НАКЗТ.

"Самата организация, доколкото разбирам, е регистрирана в Търговския регистър, последната проверка в него е показала, че в съда и в регистъра има над 60 организации с такива имена, те са давани последните 20 години, обясни още политикът. Така че всички тези опити да се прави „политическо пришиване“ са абсолютно непристойни, грешни, защото това, което виждаме е една трагедия с шест трупа, посочи Василев.

Според него не е притеснително, че кметът на София Васил Терзиев е дарявал средства на организацията, тъй като го е правил за няколкостотин организации.

"В момента виждаме „абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата“, подчерта лидерът на ПП.