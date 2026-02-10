МЕЧ на консултациите при президента Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова продължава с последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 11:30 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Морал, единство, чест” - председателят на ПГ Кирил Веселински, лидерът на партията Радостин Василев и Красимир Манов. Те обаче отказаха да проведат консултации и след словото на лидера си, напуснаха Президентството.

"Консултациите не са формални, те показват най-належащите проблеми за решаване пред служебния кабинет. Най-важното е провеждането на честни и добре подредени избори. За мен е от голямо значение да чуя какво трябва да се случи в Народното събрание. Изборът на служебен премиер не е голям, но се надявам да осигурим сигурност и стабилност в страната", каза Йотова в началото на срещата.

Радостин Василев от своя страна призова за искреност в политическата класа.

"Обградени сме от лицемерие и институционален разпад, което води до обругаване на морални ценности."

От МЕЧ заявиха, че няма повече да участват на консултации заради тяхната безсмисленост и напуснаха залата.

Преди МЕЧ, днес от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер. А след партията на Радостин Василев, при президента на разговори пристигат представители на най-малката парламентарна група - „Величие”.