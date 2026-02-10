Последни консултации за служебен премиер

Президентът се среща с АПС, МЕЧ и „Величие“

Последните консултации за назначаване на служебен премиер и правителство провежда днес президентът Илияна Йотова с представители на парламентарните групи на АПС, МЕЧ и “Величие”.

Миналата седмица по време на консултациите Илияна Йотова съобщи, че ще направи всичко възможно предсрочните парламентарни избори да са веднага след Великден. Първата неделя след Великден е на 19 април.

Това означава, че най-късно в четвъртък президентът трябва да съобщи на кого се е спряла за служебен премиер. Петима дадоха съгласие да поемат временно управлението на страната - отстраненият заради несъвместимост подуправител на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Служебният премиер има една седмица време за представяне на служебния кабинет, който Йотова би следвало да назначи на 19 февруари, ако изборите наистина ще бъдат в първата неделя след Великден. Според Конституцията, президентът назначава служебното правителство по предложение на кандидата за служебен министър-председател и насрочва нови избори в двумесечен срок.