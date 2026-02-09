Костадинов за „Петрохан“: Потресен съм от защитата, която педофилската секта около ППДБ получава

“Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ПП-ДБ, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ПП-ДБ. Надявам се да няма чадър над организираната престъпна група ПП-ДБ, за да можем да разберем всички подробности около тази зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти и кой знае още какво. Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи.

За мен, като човек, става все по-трудно поносимо стоенето в една зала със субектите от ПП-ДБ. На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може “Възраждане” да стане незаобиколим политически фактор, а ПП-ДБ да вегетира в покрайнините на българската политика.”, категоричен е Костадинов в своята публикация.

Преди дни той направи аналог на случая от Петрохан с досиетата “Епщайн”, които бяха публикувани в САЩ.

“Същевременно в България се случи нещо, което поне засега не се свързва с досиетата "Епщайн", но изглежда доста загадъчно, най-малкото като съвпадение. Броени дни след огласяването на файловете в една запалена планинска хижа в района на Петрохан са открити три трупа на мъже. От вчера се говори, че се разследва педофилска мрежа, като започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ПП-ДБ.”, написа тогава Костадинов.

Тогава той припомни още за други случаи, свързани с хора, гравитиращи около ПП-ДБ.

Припомням, че само преди няколко месеца друг активист на ПП-ДБ, Станимир Хасърджиев, беше задържан с обвинения за измъчване и посегателства над мъже. Преди това беше убит Алексей Петров - архитектът на сглобката, убитият адвокат Джингов, който беше близък отново до ПП-ДБ, скандалът, който се разгоря с директора на столично училище, който беше сложил над писоарите камери, сега лица от либералния елит на ПП-ДБ, като Васил Терзиев, Саша Безуханова, министрите Денков и Сандов отново са споменавани около случая, известен като хижата “Петрохан”.

“Няма да е пресилено, ако кажем, че около ПП-ДБ има свидетелства за множество скандали и убийства на приближени до тях хора. Тази организация е опасна и аз призовавам всеки български гражданин да гласува, така че те повече да не стигнат до властта.”, добавя още Костадинов.