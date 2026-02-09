Около ППДБ се наслагват все повече публични скандали, свързани с крайно девиантно поведение

Амалгамата от факти, догадки и хипотези за трагедията в Петрохан се е превърнала в такава вкиснала манджа с грозде, че е наложително да се разграничи едното от другото и от третото.

Публично изнесени факти:

• Регистрирано е НПО с наименование и заявени правомощия, наподобяващи тези на държавен орган

• НПО-то е получило легитимация от Министерството на околната среда и водите в изключително кратък срок след регистрацията си, в разрез с обичайната административна практика

• На организацията е предоставен достъп и контрол върху земи и природни ресурси

• Съществуват публично известни контакти с висши политически функционери от ППДБ, както и финансиране от ППДБ кръгове

• НПО-то разполага със значително количество оръжие и специализирана техника

• Лидерът на организацията публично се самоидентифицира като „лама“ и споделя изключително странни, религиозно-мистични възгледи в социалните си профили

• В организацията са участвали постоянно още трима мъже, за които се знае, че са имали престижни професии, стабилни финанси и не са били семейно обвързани

• В продължение на години родители са поверявали децата си на лама Калушев, който ги е обучавал в България и чужбина

• През годините са подавани няколко сигнала за нередности до различни институции

• Разследващите органи са заявили, че има подаден сигнал от вече пълнолетен мъж, който твърди, че като тийнейджър е имал доброволна сексуална връзка с лидера на организацията

• Лама Калушев е изпратил странен смс на майка си

Догадки и непотвърдени интерпретации, които циркулират публично:

• Всички мъже в групата са били хомосексуални

• Лама Калушев е имал сексуални отношения с малолетни момчета

• Организацията е функционирала като затворена общност със строга йерархия, а над нея е имало сериозен политически чадър

• Хижата на Петрохан е подпалена от самите Ивайло Иванов, Пламен Стратев и Дечо Василев, а кучетата са били изгорени живи

• Според приятел на Дечо Василев, срещу тях е имало закани за убийство от неидентифицирани групировки

Хипотези:

• Става дума за самоубийства и/или убийства, извършени от шестимата членове на НПО-то по причини, които тепърва ще се изясняват

• Намесени са външни сили (дървената мафия, наркокартел, Таки и разбира се – задължителния Путин, който веднага след като е инсталирал камера в кабинета на гинеколога, е изтичал да избие шестимата рейнджъри).

Резонни въпроси:

• Има ли законово основание НПО да получава правомощия, които по същество се доближават до функции на държавен орган?

• Какъв е характерът на контактите с политически функционери и какви зависимости са възникнали от тях?

• Как са били проверявани сигналите за нередности през годините и защо не са довели до ефективни действия?

• Имало ли е проверки, свързани с работата с деца, и какви са резултатите от тях?

• За какво става дума – за институционален провал или за екзотична секта

Ако се докаже версията, че членовете на НПО-то са отговорни за цялата трагедия, това ще занули ППДБ в очите на редовия българин. По простата причина, че през последните години около ППДБ се наслагват все повече публични скандали, свързани с крайно девиантно поведение – случаи, които поотделно могат да бъдат обяснявани, омаловажавани или обявявани за „изолирани“, но взети заедно започват да изглеждат като модел: Дамата от ППДБ, удушила мъжа си с помощта на майка си; Директорът на училище, свързан с ППДБ, записвал ученици в тоалетната (странно потулен случай); Учителят-педофил от Пловдив, активист на ППДБ; Габриела Сашова, изтезавала и избивала животни, чиято майка е кандидат за кмет от ДБ; Извратената гей история, в която момче е било изнасилвано от приятел на министър от ППДБ... Разбира се, на привържениците на ППДБ няма да им трепне окото. Зорът да се идентифицират с елитна партия, носител на белоснежен морал, е по-силен от всичко.

Ако обаче се окаже, обаче, че за смъртта на шестимата рейнджъри са отговорни външни сили, ефектът ще бъде обратен. В този сценарий ППДБ ще получат сериозен тласък – ролята на жертва, на партия, ударена от „сенчести интереси“, от мафията.

Чакаме.