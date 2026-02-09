Извънреден брифинг на МВР и прокуратурата по случая "Петрохан"

Полиция и прокуратура с извънреден брифинг за хода на разследването по жестокия случай „Петрохан“.

Разследванията са в самото начало и ще представим информацията, която е налична към момента. Това заяви Наталия Николова зам.-ръководител на Апелативна прокуратура София.

“Даваме си ясна сметка за необходимостта да представим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирано обществеността относно разследването по двата случая. От съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории както и разпространението на всякаква информация, касаеща жертвите.”

Брифингът се провежда в сградата на Главна дирекция "Национална полиция" на бул. „Александър Малинов" №1.

„В продължение на 8 дни не са спирали, дори за минута, извършването на процесуално-следствени действия, нито е прекъсвала оперативната работа с оглед установяване на всички факти и обстоятелства около двете тежки престъпления – едното в района на „Петрохаб“, а другото в района на връх Околчица. Уверявам ви, че полагаме всички усилия да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за извършване на престъпленията,“ продължи прокурор Николова.

От брифинга става ясно, че към момента са образувани две досъдебни производства.

„Първото досъдебно производство касае причинена смърт на трима мъже на 45 г., 49 г. и 51 г. край хижа в района на „Петрохан“ и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02 е получен сигнал на тел. 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора ѝ има три трупа и оръжия около телата им. Районът е незабавно отцепен. На място отиват разследващи органи и полицейски служители, и с първото действие по разследването е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. В хода на разследването са извършени са много процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са много веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост", посочи Николова.

Назначени са 18 съдебни експертизи, посочи окръжният прокурор Христина Лулчева.

„Само осем са съдебно-техническите експертизи – на записите от видеокамерите, на мобилни телефони, на компютърни конфигурации, хард дискове, карти памет и други електронни устройства. Назначени са три съдебно-медицински експертизи, които следва да установят вида и характера на травматичните увреждания по телата, както и причината за смъртта. От телата са иззети образци от биологичен материал за провеждане на допълнителни изследвания“, уточни Лулчева.

"До момента са разпитани 15 свидетеля, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите."

Прокурор Лулчева коментира и сигнала, постъпил в Окръжна прокуратура – София през миналата година.

„Сигналът е постъпил през февруари 2025 г. от СГС и е препратен на Районна прокуратура – Костинброд. В сигнала се съдържат твърдения за посегателства над малолетно лице от лице, което обитава хижата. В хода на досъдебното производство и проведеното разследване тези твърдения не са потвърдени поради отказ на роднини и родители на малолетното лице да съдействат за разследването.“

„На 2 февруари към 11:30 ч., след като е получен сигналът, веднага районът е отцепен от патрули на МВР–София. Тъй като теренът е много труднодостъпен и имаше информация, че има три трупа и е възможно да има въоръжени лица – районът първоначално е облетен с дрон и прочистен от специални тактически сили, които да се уверят, че няма опасност за разследващите“, каза началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов към Национална полиция.

Папалезов допълни, че са намерени три трупа в близост до хижата, както са намерени и два пистолета и една пушка в непосредствена близост до тях.

„В хода на процесуалните действия, които се извършват, са провеждани множество оперативно-издирвателни мероприятия, така че да съберем максимална информация от колко време пребивават и с какви други лица на територията на хижата“, разясни той.

По думите му е установено, че освен трите намерени мъртви лица, има още три лица, които вероятно предишния ден или близките дни също са пребивавали на тази територия.

„Установихме тях и колите, които са използвали в последните дни. В резултат на това бяха изпратени екипи в няколко областни дирекции – Бургас, Габрово, София и Монтана, които да извършат проверка на всички известни адреси, които лицата притежават, както и на техните роднини. Установи се, че ръководителят на сдружението и на т.нар. „рейнджъри“ притежава имот в село Българи, Бургаско, където голяма част от медиите също сте посетили. Екипите от Бургас, които бяха на терен, се увериха на място, а и намериха свидетели, които потвърдиха, че въпросните три лица са пребивавали от 27 до 31 януари на територията на селото и са или в тази къща, където са извършили строителни ремонти и след това са тръгнали към София, което се потвърждава и от камерите на АПИ, които са проследили движението на въпросния кемпер“, коментира началникът на отдел „Криминална полиция“.

И напомни, че на 8 февруари на черен и почти недостъпен път в посока връх Околчица Калушев, Златков и детето бяха открити мъртви във въпросния кемпер.

По движение от село Българи до София и след това отново до хижа „Петрохан“ - това е безспорно установено с разпити, записи от камери и свидетели.

Ст.комисар Георги Иванов - директор на Регионална дирекция на пожарната София-област обясни, че пожарът в хижата край "Петрохан" възниква на 1 февруари вечерта, като е вследствие на умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата.

"На място не са се констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки. На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.