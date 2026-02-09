Адвокат Стефан Левашки за "Петрохан": Не е нужно да си Хорейшио Кейн: убийствата се разкриват чрез доказателства

Вземат се обтривки от ръцете на убитите

Не е нужно да си Хорейшио Кейн, за да знаеш, че едно тежко престъпление като убийството, а още повече шест такива в рамките на няколко дни, се разкриват чрез събиране на веществени доказателства, записи на камери и най-вече комплексни балистични и съдебно-медицински експертизи. Това каза пловдивския адвокат Стефан Левашки по повод случая "Петрохан".

Вземат се обтривки от ръцете на убитите, както и от дрехите им, за да се види кой е стрелял, анализират се входно-изходните рани, изследват се намерените проектили и куп други процесуално-следствени действия.

Считам, че МВР и органите на досъдебното производство следва да бъдат оставени да си свършат работата в тази насока, но все пак да дадат и дължимите отговори на обществеността, защото случаят не е тривиално, битово убийство, а доведе до твърде много теории и спекулации у и без това стресираното ни население”, пише plovdiv24.