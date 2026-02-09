МВР и прокуратурата със съвместно изявление за случая "Петрохан"

Представители на силовото министерство и държавното обвинение ще направят днес, 9 февруари, съвместно изявление по случая "Петрохан" в 15:30 часа.

Това става ясно от съобщение, разпратено до медиите.

"Уважаеми колеги, днес в 15.30 в Главна дирекция "Национална полиция" (бул. "Александър Малинов" 1) представители на МВР и прокуратурата ще дадат информация за хода на разследването по случая "Петрохан", се посочва в информацията, разпространена от пресцентъра на МВР.

"Труд news" припомня, че до момента официалната информация, изнесена от властите, остава оскъдна, тъй като текат процесуални действия, а за извършване на експертизите е нужно технологично време.

Очаква се по-късно днес да бъде съобщено в каква фаза е разследването на тежкото криминално престъпление, което завърши със смъртта на общо шест души, сред които 15-годишно дете и 23-годишен младеж. Всички жертви са се познавали и са били част от организацията на Иво Калушев. Сдружението е регистрирано като такова в обществена полза и озаглавено „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“.