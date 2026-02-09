Кемперът на Калушев минал по обходен път през село Джурево

Kемперът на Иво Калушев не е минал по официалния път за връх Околчица, а е тръгнал от бившата хижа „Петрохан“, през селата Дружево, Миланово и хижа „Пършевица“, за да стигне накрая до Врачанския Балкан".

Това съобщава bTV, като се позовава на свои източници, близки до разследването.

Косвено властите потвърдиха, че откритите тела са на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, поверено на Калушев.

Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис „Европейска рейнджър федерация“.

По-рано стана ясно, че кемперът, в който бяха открити телата на тримата издирвани във Врачанския Балкан, е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка.

Очаквайте подрбоности!