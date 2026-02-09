Кемперът на Калушев оборудван с радиостанции и сателитна връзка

Кемперът, в който бяха открити телата на тримата издирвани във Врачанския Балкан, е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка, съобщиха източници на „По света и у нас“.



Именно около това превозно средство криминалистите продължават следствените действия, след като то беше намерено в неделя от местен овчар. Вътре са били телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, които бяха в неизвестност седмица след тройното убийство в хижа „Петрохан“.

През цялата нощ екипи на МВР са извършвали огледи на мястото. Сигналът за открития кемпер е подаден в неделя сутринта от мъж, който се е движил в района на връх Вола.

По първоначални данни тримата са били убити вътре в превозното средство, където разследващите са открили и оръжия. Предстои балистична експертиза, която да установи с кое от тях е стреляно. От МВР не изключват версията за убийство, последвано от самоубийство.

Според неофициална информация проектилите и гилзите от изстрелите са намерени изцяло в кемпера, без следи от стрелба отвън. Източници на БНТ твърдят, че превозното средство е било оборудвано с комуникационна техника, а разследващите не изключват и версията за затворено общество с елементи на секта.

Отново по неофициална информация се коментира, че разположението на телата сочи към вероятност Ивайло Калушев да е застрелял 23-годишния Николай Златков и 15-годишното момче, след което да се е самоубил. Окончателни изводи обаче ще има едва след аутопсиите, балистиката и изследването за барутни следи.

Преди дни обществената телевизия съобщи, че камери на АПИ са засекли кемпера на Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Няколко часа по-късно в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Установено е още, че след 1 февруари кемперът се е насочил към района на Врачанския Балкан. Заради множеството третокласни пътища без видеонаблюдение разследващите не са могли да проследят маршрута му. Районът е труднодостъпен, с много пещери и скални образувания, което е затруднило издирването. Не е ясно и кога точно е станала стрелбата – дали преди дни или съвсем скоро.

Мястото около кемпера е широко отцепено. Предстои вземане на биологични материали и назначаване на ДНК-експертизи.

Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е споделяне на стихотворението „Борба“ от Христо Ботев. Кемперът е открит близо до връх Околчица – район, достъпен само с високопроходима техника.