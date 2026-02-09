Росен Йорданов: Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години, но нека спрем с налудните конспирации

Криминалният психолог Росен Йорданов и бившият директор на СДВР Валери Йорданов коментираха в ефира на „Тази сутрин“ по bTV драматичните събития от последната седмица, при които бяха открити шест простреляни мъже – трима в бившата хижа „Петрохан“ и още трима в кемпер край връх Околчица. Сред мъртвите е дете на 15 години и 23-годишен младеж.

Според Валери Йорданов реакцията на МВР е била адекватна и съобразена със сложността на случая.

„МВР действаха съобразно обстановката и така, както трябва. Няма как да се подава информация, която не е установена със сигурност и която може да попречи на разследването“, заяви той.

На въпрос дали е имало пропуски в първите часове след откриването на телата, той беше категоричен:

„Не, не мисля, че има нещо изпуснато. Още в самото начало беше ясно, че извършителят или извършителите са имали свободен достъп до хижата и до първите трима простреляни, което означава, че са се познавали.“

По думите му престъплението не е дело на случаен човек: „Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия.“

Криминалният психолог Росен Йорданов определи случая като безпрецедентен. „Имаме две местопрестъпления и шест трупа. Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години“, коментира той.

Експертът подчерта, че връзката между двете събития е очевидна: „Първите три трупа очевидно са свързани с вторите три.“ Йорданов призова да се избягват спекулации за участие на организирани престъпни групи или външни извършители: „Нека да спрем с тези версии за дървената, колумбийската или някаква друга мафия. Това са фейсбук и трапезни диагностици.“

Той постави и логичния въпрос защо тримата мъже от кемпера не са потърсили помощ, ако са били в опасност: „Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“

По отношение на това дали Ивайло Калушев е извършителят и на двете престъпления, психологът подчерта, че липсват ключови експертизи: „Към момента това не може да бъде установено сигурно. Нямаме резултати от съдебномедицинските експертизи и експертизите на местопрестъпленията.“

Една от работните хипотези, по думите му, е „вътрешна динамика“ в групата, включително възможност за разширено самоубийство, но без категорични доказателства.

Валери Йорданов също смята, че между двете групи е възникнал конфликт: „За мен е ясно, че е възникнал конфликт между двете групи. По какъв повод и какъв е мотивът – не мога да кажа. Това не е импулсивно деяние, а обмислено. Нещо е преляло чашата“, обяви той.