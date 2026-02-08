Трагедията "Петрохан": Онлайн профил на Николай Златков изтрит часове преди да открият тялото му

Случаят "Петрохан" се заплита все повече. Намереният мъртъв Николай Златков, на 23 години, миналата вечер е изтрил профила си в социалната мрежа Инстаграм, докато МВР издирваше него, Ивайло Калушев и 15-годишния син на Яни Макулев. Това е станало часове преди да бъде открито тялото му.

Профилът на Златков е бил активен до около 1 часа след полунощ, но вече е заключен, без снимки и описание. До вчера Златков е следвал 472 човека, а самият той е имал 278 последователи, а сега вече "nick_zlatkov22" официално е изтрит, пише сайтът "ГласНюз“.

Изтриването на профила подсказва, че издирваният е имал достъп до интернет.

Дали е използвал частна или скрита Wi-Fi връзка, мобилен интернет или друго устройство, за да заличи онлайн следите си и може ли това действие да е насочено към заличаване на връзки и контакти, които разследващите биха могли да използват, са въпроси, на които към този момент все още няма отговор.

Изтриването на профила на Златков дойде в разгара на акцията на МВР, която го издирваше, заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния син на Яни Макулев.

Както "Труд news" писа, Николай Златков е сред първите учредители на НПО-то "Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии", става ясно от протокола от учредителното събрание от 10 януари 2022 година.