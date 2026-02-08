Трите тела в кемпера над Враца - с огнестрелни рани

Бусът е същия, който се издирва по случая "Петрохан" - собственост на Ивайло Калушев

Кемперът, в който бяха открити телата на трима души в гората над Враца, е същият, който се издирва по случая "Петрохан" и е собственост на Ивайло Калушев. По непотвърдени данни смъртта на тримата е причинена от огнестрелни рани, съобщи БНР.

Освен Калушев, в него са Николай Златков и издирваното 15-годишно момче.

Безжизнените тела на тримата са открити в превозното средство в труднодостъпна местност между възвишенията в района на връх Околчица във Врачанския Балкан. На място има екипи на полицията във Враца.

Жители на село Челопек, което се намира в подхода към Околчица, казаха, че през селото е преминала мобилна криминалистична лаборатория на Националната полиция. Пътят към върха е отцепен от полицията, не се допускат журналисти и граждани.

Очаква се информация по случая до края на деня. Все още официално не се съобщават данни за самоличността на тримата мъже, чиито тела са намерени.

Връх Околчица е свързан с Ботевите чествания във Враца около 2-ри юни и по това време на годината е рядко посещавано място.