Трагедията "Петрохан": Откриха Ивайло Калушев и двете момчета мъртви над Враца (Обновена)

Откриха телата на издирваните след тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев, 23-годишният Николай Златков и 15-годишно момче. Те са намерени в кемпер в района на връх Околчица над Враца, съобщават БНТ и БТВ.

Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола, съобщи по-рано информационният сайт BulNews. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер. Виждало се, че на предната седалка има човек, който по всичко личало, че е мъртъв, пише изданието.

В района няма покритие на мобилните мрежи и минало известно време, докато овчарят успее да подаде сигнал на телефон 112.

Районът в Балкана над Враца е напълно отцепен от полицията. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда. Не се допуска никой да припари нагоре, а дори на случайни минувачи се искат документи за самоличност. Има и екип на Спешния център. Акцията се ръководи лично от директора на Областната дирекция на МВР във Враца старши комисар Красимир Йончев.

Чака се на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него.

В този район на Врачанския Балкан има множество пещери. Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди, и да я познава. След изчезването му от хижата на ужасите е много вероятно той да е потеглил именно насам.

Очаква се по-късно органите на реда да дадат повече информация.