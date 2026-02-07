Мистерията „Петрохан“: Кой е Ивайло Калушев и какво се е случвало в лагерите му

Шести ден след тройното убийство в хижа „Петрохан“ разследващите определят случая като един от най-сложните през последните десетилетия. Прокуратурата и ДАНС обявиха, че срещу групата на т.нар. рейнджъри са постъпвали сигнали за педофилия, изграждане на паравоенна структура и „отклонения от общоприетите религиозни възгледи“. Основните въпроси обаче остават без отговор – включително дали тези подозрения имат пряка връзка с показния разстрел. Сред издирваните са и две непълнолетни момчета, оставени от родителите си да бъдат отглеждани от вече издирвания Ивайло Калушев.

На какво е обучавал децата и как са протичали лагерите му - разказва репортерът на Нова телевизия Иван Кънчев, който следи случая от самото начало.

„Тези деца не посещават детски градини, медицински прегледи и са лишени от социалния живот, който всяко дете трябва да има“, казва Свилен Делчев, пещерняк и спелеолог, познат на Калушев.

Става дума за школа „Роук“, през която официално Ивайло Калушев е обучавал момчета на възраст между 10 и 15 години. Към момента сайтовете на школата са неактивни, а регистрациите на домейните – изтрити. Остава неясно дали обучението продължава и къде се намират децата сега.

В архивите на сайтовете откриваме текстове, описващи философията на школата. В тях се говори за „преобразяващата сила на природата“, „вдъхновяващия личен пример“, както и за стремеж към „доброта, красота, лична сила и достойнство“. Според авторите школата предлага преживявания, водещи до себеоткриване, безстрашие и мъдрост.

За да разберем какво се крие зад тези послания, се срещаме със Свилен Делчев – дългогодишен пещерняк.

Той обяснява, че спелеологията е колективна дейност, изискваща екипна работа и ясно планиране. По думите му именно тук Калушев и неговата група са се отличавали – те действали изолирано и винаги сами. Дори след приключване на експедициите Калушев оставал отделен от останалите. Делчев разказва и за случай, при който групата е криела откритията си в пещерата Врелото край Боснек от цялата пещерна общност.

Години по-късно Калушев създава собствена школа. От свалените сайтове става ясно, че заниманията са организирани в различни клубове, всички предназначени изключително за момчета между 10 и 15 години. Един от тях – клуб „Гед“ – поставя специфични условия: родителите да отглеждат децата си без електронни устройства и без целодневна училищна заетост, а самите деца да демонстрират силна мотивация и самостоятелност.

„Лагерите му бяха коренно различни. Лично за мен е стряскащо съдържанието на страницата на училището, което е създал. Има послания, които не приемам нито като човек, нито като родител, нито като гражданин“, казва Делчев.

Сред децата, преминали през обучението, е и синът на Яни Макулев – 16-годишно момче, което по думите на бащата и в момента е с Калушев.

Макулев твърди, че е спокоен за безопасността на сина си, въпреки че няма контакт с него от 29 януари. По информация на NOVA той вече е разпитван от полицията, но е отказал съдействие.

През школата е преминал и Николай Златков – един от най-младите сертифицирани пещерни водолази. Според неофициални данни той е работил с новите участници в школата и е бил придружител на непълнолетни в чужбина. Последно е забелязан в района на село Кости, край Бургас.

Междувременно става ясно, че Калушев е пребивавал и в село Българи, близо до морето. Къщата, която е обитавал там, е била обискирана от полицията.

Издирването на Калушев и неговия пълнолетен спътник продължава. Според Делчев общото между родителите, поверили децата си на него, е увереността им, че те са в „сигурни ръце“.

„Всеки лагер има начало и край. Тук говорим за създаване на общност, която остава извън общоприетия социум – лагер без край“, казва той.

Председателят на ДАНС Деньо Денев потвърди, че сигналите срещу Калушев включват твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни, паравоенна дейност и религиозни отклонения.

Единственият официален сигнал за дете в риск е подаден през 2024 г. от бабата и дядото на осемгодишно момче, поверено на Калушев. По-късно сигналът е оттеглен по молба на майката.

Името на Калушев се появява и в документален филм, заснет в Мексико, където той е пребивавал с част от децата от школата.

Калушев е сертифициран инструктор по спелеология, алпинизъм, пещерно гмуркане и оцеляване в екстремни условия – умения, които според експерти значително затрудняват издирването му.

„Ако има човек, способен да живее месеци наред в пещера, далеч от всякакви служби – това е той“, казва Свилен Делчев.