Ето къде последно е видян Ивайло Калушев, бил е с черен джип

Полицията е извършила проверка в село Българи в къща, за която се твърди, че е била обитавана от издирвания Ивайло Калушев. Според местни жители мъжът е бил в селото до преди няколко дни, съобщава NOVA.

Очевидци разказват, че Калушев е бил с джип, обозначен с надпис „Планинска спасителна служба“.

Припомняме ви, че Ивайло Калушев е един от управителите на неправителствената организация „Национална aгенция за контрол на защитените територии“. Заедно с него е ѝ детето на спелеолога Яни Макулев, както ѝ Николай Златков, който е сред учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, и също се издирва.

„За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане“, заяви бащата. Детето е на 15 години и от този момент насам контакт не е осъществяван с него. Телефонът на сина му е изключен, а Макулев допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надява всичко да е наред.