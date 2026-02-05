Паника в Бургас: Козметични салони се страхуват от фалити

Двете студиа, от които са изтекли записи продължават работа

Разпитани са 20 потърпевши за порно скандала

20 потърпевши от порно скандала с лазерните студиа в Бургас вече са разпитани в качеството си на свидетелки. Всички те твърдят, че са отишли, за да получат добра козметична процедура, и никоя от клиентките не е знаела, че е снимана с тайна камера.

В студиата "Тифани" и "Инфинити" камерите са запечатали дами, докато си правят лазерна епилация на интимните части. Жалбите в полиция и прокуратура от потърпевшите вече са 160. Разследва се кой е предоставял записи от салоните в 10 - те порноканала, където те се въртят.

В същото време всички козметични студиа в Бургас са в паника как ще им се отрази срамния скандал. Притесняват се, че клиентките вече няма да ходят на процедури след случилото се. Собственички се оплакаха, че има отказ от процедури на клиентки, които са си предплатили сеанси за над 1000 лева.

Двете студиа продължават да са отворени.

"Не мога да се ангажирам с извода за виновност на лицата, които работят в тези салони, Прокуратурата няма компетентност да ограничи предоставяните услуги в даден салон, разследващите полицейски органи и наблюдаващият прокурор са преценили, че не е нужно те да бъдат запечатвани с оглед събиране на доказателства“, каза прокурор Щелиян Димитров.