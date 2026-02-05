Конституционният съд ще се произнесе по казуса за функциите на Борислав Сарафов

Още по темата: Съдът потвърди, че Сарафов е легитимен главен прокурор 16.12.2025 09:14

Конституционният съд допусна за разглеждане искането на състав на Апелативен съд – Варна, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

Определението на КС констатира, че са налице формалните предпоставки за допускане на искането за разглеждане.

"Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на състав на Апелативния съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.).

В заседанието участваха 12 конституционни съдии. Определението е прието с 9 гласа „за“ и с особено мнение на съдиите Надежда Джелепова, Десислава Атанасова и Орлин Колев", се посочва в краткото съобщение на съда.

Искането на Апелативен съд - Варна е за това дали текстът в Закона за съдебната власт (бел. ред. чл. 173, ал. 15) относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява противоречи на Конституцията.

